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Яхта Путина "всплыла" в неожиданном месте впервые с 2022: где она сейчас и как выглядит (фото)

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Яхта Владимира Путина
Яхта Владимира Путина. Фото Коллаж "Телеграфа"

Президент РФ много раз катался на судне за десятки миллионов долларов

Суперъяхта Graceful, которая принадлежит Владимиру Путину, неожиданно "всплыла" у берегов Дании. Её сопровождали целый эсминец и патрульный катер.

Об этом пишет датское издание DR. Сообщается, что судно включило свой транспондер впервые с 2022 года, прибыв в датские воды в ночь на 29 июня. Это зафиксировали сервисы по отслеживанию судоходства, а журналисты подтвердили это при помощи фотографий, сделанных с берега несколькими людьми.

Яхта Graceful
Яхта Graceful. Фоо - Marinetraffic

Данную информацию подтвердил и "Телеграф" с помощью сайта Marinetraffic. На момент выхода публикации яхта Graceful огибала Данию, а ее пунктом назначения являлся Стамбул.

Примечательно, что яхта Путина находится в сопровождении целого эсминца, а также патрульного катера "Воевода".

Яхта Яхта Graceful на карте
Яхта Яхта Graceful на карте
Яхта Яхта Graceful на карте
Яхта Яхта Graceful на карте

Справка: Эсминец — это класс многоцелевых боевых быстроходных манёвренных кораблей, предназначенных для борьбы с подводными лодками, летательными аппаратами (в том числе ракетами) и кораблями противника. Патрульный катер "Воевода" — новейшее (введено в эксплуатацию в 2025 году) аварийно-спасательное судно Морспасслужбы РФ. Как указывает издание "Агентство Новости", в 2017 году российские СМИ писали, что, согласно предположениям, "Воевода" может быть проектом "специального судна двойного назначения" и даже "яхты для высокопоставленных лиц". А издание The War Zone в 2026 году писало, что в некоторых кругах судно называют "яхтой Путина".

Катер Воевода
Катер Воевода. Фото - Marinetraffic

В статье отмечается, что конвой уже удалось запечатлеть с помощью спутника. За ним присматривали катера датских ВМС и немецкой береговой охраны.

Конвой яхты Graceful.
Конвой яхты Graceful. Фото - DR

Что известно о яхте Graceful

О яхте Graceful стало известно в 2022 году, благодаря расследованию соратников оппозиционера Алексея Навального. Судно, которое оценивают в 100 миллионов долларов, спустили на воду в 2014 году. Официально неизвестно, кому принадлежит судно, но его несколько раз замечали в Сочи в тот момент, когда в городе находился Владимир Путин. После начала войны США внесли ее под санкции за связь с Путиным. Только за 2022 год на нее было потрачено 3 млрд рублей. В частности, "затюнинговали" судно такими деталями:

  • "деревянные изделия" — 240 млн рублей;
  • журнальный столик — 8 млн рублей;
  • матрас для спальни "хозяйки" — 800 тысяч рублей;
  • ковер площадью свыше 100 м. кв. для спальни "хозяина" — 5 млн рублей;
  • расчески — по 11 тысяч рублей каждая;
  • бронированные зонтики — по 1,2 млн рублей каждый.
Спальня "хозяина яхты Graceful
Спальня "хозяина яхты Graceful
Спальня хозяйки яхты Graceful
Спальня "хозяйки" яхты Graceful

Минфин США при введении санкций против "Грейсфул" и еще одной яхты Путина "Олимпии" писал, что российский лидер "совершил множество поездок на этих яхтах, в том числе в 2021 году в Черном море, где к нему присоединился Александр Лукашенко".

Напомним, ранее мы писали о том, что над яхтой Путина в итальянском порту произошла битва дронов.

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#Яхта #Владимир Путин #Graceful