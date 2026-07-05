Медведєв оскандалився дивним відео зі свинею: що сталося

Колишній президент РФ видалив публікацію

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Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації та колишній президент Дмитро Медведєв виклав у своєму Telegram відео зі свинею. Через короткий час він його видалив.

Однак медіа NEXTA встигла його скопіювати. Що Медведєв хотів сказати цією публікацією, незрозуміло.

Примітно, що ролик з’явився у стрічці одразу після допису зі співчуттями у зв’язку з похороном Хаменеї:

"Від імені керівництва та народу Російської Федерації висловлюю глибокі співчуття у зв’язку з мученицькою загибеллю Верховного керівника Ісламської Республіки Іран Великого Аятоли Сейєда Алі Хаменеї. Сумуємо разом з іранським народом у зв’язку з безмірною втратою", — йдеться у публікації.

Варто зазначити, що мусульмани вважають свиню настільки брудною твариною, що релігія забороняє їм вживати її в їжу. Навіть згадування свині є для них страшною образою. Можливо, колишній російський президент згадав про це вже після публікації ролика і швидко його видалив, щоб не викликати міжнародний скандал.

Однак це не пояснює саму публікацію відео зі свинею без жодних коментарів, хіба що він хотів потролити Тегеран навмисно, заздалегідь збираючись видалити його через кілька хвилин.

Нагадаємо, що високопосадовець РФ відомий своїми агресивними дописами у соцмережах, які переходять усі кордони. У березні він написав, що Сполучені Штати Америки та їхні союзники поводяться на Близькому Сході як "свині, яких позбавляють корита". Крім того, він погрожував Заходу ядерною війною.

Також давно не секрет, що Медведєв самостійно виробляє домашній алкоголь і часто підносить пляшки в подарунок урядовцям та іноземним лідерам. За ним навіть закріпився статус "головного самогонника" Кремля. Можна припустити, що свої неадекватні публікації він робить під впливом улюбленого напою, коли вже повністю не контролює себе.