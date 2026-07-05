Медведев оскандалился странным видео со свиньей: что произошло

Бывший президент РФ удалил публикацию

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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации и бывший президент Дмитрий Медведев выложил в своём Telegram видео со свиньей. Через короткое время он его удалил.

Однако медиа NEXTA успела его скопировать. Что Медведев хотел сказать этой публикацией, непонятно.

Примечательно, что ролик появился в ленте сразу после поста с соболезнованиями в связи с похоронами Хаменеи:

"От имени руководства и народа Российской Федерации выражаю глубокие соболезнования в связи с мученической гибелью Верховного руководителя Исламской Республики Иран Великого Аятоллы Сейеда Али Хаменеи. Скорбим вместе с иранским народом в связи с безмерной утратой", – говорится в публикации.

Стоит отметить, что мусульмане считают свинью настолько грязным животным, что религия запрещает им употреблять его в пищу. Даже упоминание свиньи является для них страшным оскорблением. Возможно, бывший российский президент вспомнил об этом уже после публикации ролика и поспешно его удалил, чтобы не вызвать международный скандал.

Однако это не объясняет саму публикацию видео со свиньей без каких либо комментариев, разве что он хотел потроллить Тегеран намеренно, заранее собираясь его удалить через несколько минут.

Напомним, что высокопоставленный чиновник РФ известен своими агрессивными постами в соцсетях, которые переходят все границы. В марте он написал, что Соединенные Штаты Америки и их союзники ведут себя на Ближнем Востоке как "свиньи, которых лишают корыта". Кроме того, он пригрозил Западу ядерной войной.

Также давно не секрет, что Медведев самостоятельно производит домашний алкоголь и часто преподносит бутылки в подарок членам правительства и иностранным лидерам. За ним даже закрепился статус "главного самогонщика" Кремля. Можно предположить, что свои неадекватные публикации он делает под воздействием любимого напитка, в состоянии, когда уже полностью не контролирует себя.