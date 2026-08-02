Касири "АТБ" ніколи не проб’ють товар цим людям: кому саме і чому

У магазинах діє тверде внутрішнє правило

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У мережі супермаркетів "АТБ" співробітники магазинів не мають можливості купувати товари через власну касу. Те саме стосується і родичів працівників, яких ті не можуть обслуговувати.

Про це "Телеграфу" розповів працівник "АТБ", який побажав залишитися анонімним.

Наше видання поцікавилося, чи можуть співробітники магазину обслуговувати себе або своїх близьких на касі, наприклад, позачергово або під час зміни. Відповідь виявилася однозначною — такі дії категорично заборонені.

"Себе не можна (обслуговувати, — ред.) і рідних не можна взагалі. Не те що без черги, а взагалі не можна", — сказав співрозмовник.

Працівникам встановили додаткові обмеження для придбання товарів. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

За його словами, причина такої заборони пов’язана з тим, що при обслуговуванні знайомих чи родичів складніше контролювати чесність купівлі. Тобто, таке правило введене, щоб уникнути можливих зловживань і для мінімізації шахрайства.Працівник магазину каже, що у супермаркетах мережі вже були випадки, коли родичам пробивали товар "мимо каси", щоб ті не платили.

Тому в "АТБ" діє суворе правило — касир не може бути одночасно покупцем і людиною, яка оформлює власну покупку. Для цього йому потрібно звернутись на іншу касу до іншого касира.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за яке прохання покупця співробітника "АТБ" можуть відразу звільнити.