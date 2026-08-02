Жінку впіймали на крадіжці в АТБ — але суддя не могла її покарати, чому

Покарати злодійку завадив один з нюансів українського законодавства

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Автозаводський районний суд Кременчука розглянув справу про дрібну крадіжку продуктів у мережі "АТБ" — і опинився у процесуальній пастці: суддя визнала жінку винною, але покарати її вже не мала права.

Про це йдеться у постанові, ухваленій 27 липня 2026 року. Як повідомляється у документі, 17 січня 2026 року жінка в магазині "АТБ" на проспекті Лесі Українки викрала харчові продукти на суму 653,34 грн. Справу передали до суду патрульні з батальйону поліції Кременчука.

Але поки матеріали дійшли до розгляду, минуло понад пів року — засідання відбулося лише 27 липня. Сама жінка в суд не з'явилася. За Кодексом про адміністративні правопорушення, накласти стягнення можна лише протягом трьох місяців з дня вчинення проступку. Цей строк давно сплив, тому суд, хоч формально й визнав жінку винною у дрібному викраденні, змушений був закрити провадження без жодного покарання — штрафу чи адмінарешту вона не отримає.

"Визнати ОСОБА_1 винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 51 КУпАП. Провадження по справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 51 КУпАП закрити у зв`язку з закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених ст. 38 КУпАП", – йдеться у резолютивній частині постанови.

Раніше ми розповіли, як жінку не засудили за крадіжку в "АТБ" через брак доказів — так вирішив Рівненський міський суд. Провину довести не змогли, попри наявний протокол поліції та заяву магазину.