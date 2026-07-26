Молода фаворитка Путіна поцілувала одруженого чоловіка на публіці (відео)

Чоловік є онуком глави Росгвардії

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Російська фігуристка Аліна Загітова опинилася у центрі уваги після появи у мережі відео з публічним поцілунком із чоловіком. На відео спортсменка, як стверджується, перебуває разом зі своїм коханим під час церемонії вручення магістерських дипломів.

Кадри були опубліковані в Telegram-каналі тренера з фігурного катання Етері Тутберідзе. "Аліна Загітова та її наречений на врученні магістерських дипломів", — йдеться у підписі до публікації.

У російських ЗМІ стверджується, що чоловік поруч із 24-річною олімпійською чемпіонкою — 26-річний Артем Чечіхін — онук глави Росгвардії Віктора Золотова. Повідомляється також, що чоловік має дружину і дитину.

Артем Чечіхін

Загітова – нова фаворитка Путіна?

Про Загітову активно заговорили після того, як стало відомо про виділення їй 1,253 млрд рублів державного фінансування на будівництво школи фігурного катання в Казані. Проєкт буде реалізований коштом бюджету Татарстану, а серед росіян це породило чутки про можливі зв’язки фігуристки з Путіним.

Японський політолог Іцуро Накамура раніше заявив, що Аліну Загітову давно називають "новою першою леді Росії", а також стверджує, що фігуристка нібито хоче вийти заміж за Путіна, посівши місце Аліни Кабаєвої. Спортсменка є прихильницею президента: у 2018 та 2024 роках вона була його довіреною особою на президентських виборах. Крім того, у своїх соцмережах фігуристка неодноразово публікувала пости з позитивними висловлюваннями про Путіна та фотографії з ним.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року диктатор заявив, що "закоханий". Раніше ми писали про всіх фавориток Путіна.