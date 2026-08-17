Підклав ще більшу свиню Кремлю: які можливі наслідки від виправдань Наришкіна про нелегальну зброю

Насправді мова може йти про провал російських спецслужб

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Очільник Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ Сергій Наришкін звинуватив Україну та західні спецслужби у підготовці передачі російської зброї злочинним угрупованням в Латинській Америці. Проте виникає питання, чи можуть ці слова свідчити про провокації проти України і провал російських спецслужб.

"Телеграф" запитав у штучного інтелекту Gemini, які можуть бути наслідки такої провокації РФ. Нейромережа озвучила кілька найімовірніших варіантів.

Що заявив Наришкін?

За словами координатора групи "Інформаційний спротив" Олексія Копитька, Наришкін заявляє, що неназвана західна спецслужба у координації з українською стороною нібито готує провокацію. А саме збирається передати неназваним латиноамериканським зловмисникам російську зброю, щоб "посварити" Кремль з друзями, що залишилися в західній півкулі. Більше того Наришкін заявив, що зброю захопили українські війська "під час спеціальної воєнної операції".

Що прогнозує ШІ?

На думку нейромережі, у разі підтвердження факту, що росіяни передавали зброю кримінальним елементам в Латинській Америці, це може спричинити потужний дипломатичний скандал. А також змусити офіційний Вашингтон діяти більш агресивно проти РФ.

Врахувавши позицію Республіканської партії та президента США Дональда Трампа, ШІ зробив прогноз щодо наслідків. Це можуть бути:

Жорсткі санкції від США

Росія може бути визнана загрозою національній безпеці США. Адже для Білого дому пряме постачання зброї злочинним угрупованням у регіоні є прямою загрозою американським громадянам.

Санкції проти вищого керівництва СЗР та Міноборони РФ. Зокрема впровадження санкцій проти посадових осіб та компаній, пов'язаних з логістикою та транспортом у Латинській Америці.

Посилення тиску на дружні до РФ країни. США можуть ввести суттєві обмеження на Кубу, Венесуелу та Нікарагуа, якщо виявлять, що території цих країн використовувались для перевезення цієї зброї.

Провал дипломатії РФ у Латинській Америці

Руйнування реноме "надійного" партнера. Кремль завжди позиціонував себе як альтернативний центр впливу в регіоні, який пропонує "рівноправне співробітництво". А виявлення фактів озброєння радикальних чи злочинних формувань викриє Росію як джерело нестабільності та хаосу.

Зміна сприйняття Росії з боку нейтральних країн. Такі країни як Бразилія, Мексика чи Колумбія можуть переглянути своє ставлення до Москви. Внаслідок чого вони будуть змушені відвертатись від Кремля, аби не потрапити під американські санкції.

Відсилання дипломатів та розкриття шпигунських мереж. Спецслужби країн Латинської Америки за підтримки США розпочнуть зачистку російських дипломатів, які є співробітниками СЗР та ГРУ і роками працюють там під прикриттям.

Сергій Наришкін

Дестабілізація всередині Росії

Реакція Кремля. Така завчасна заява Наришкіна є класичною для Кремля спробою перехопити інформаційний порядок денний і створити алібі до того, як факти розслідування або зброя будуть оприлюднені на широкий загал.

Посилення конфронтації між спецслужбами. Такі зовнішні провали традиційно загострюють боротьбу між силовиками в РФ. ФСБ, ГРУ та СЗР відчайдушно боротимуться за контроль над ресурсами та увагою вищого керівництва.

Раніше "Телеграф" розповідав, який з "сірих кардиналів" Путіна має дедалі більше впливу в Кремлі.