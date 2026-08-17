Подложил еще большую свинью Кремлю: какие возможны последствия от оправданий Нарышкина о нелегальном оружии

На самом деле речь может идти о провале российских спецслужб

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Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин обвинил Украину и западные спецслужбы в подготовке передачи российского оружия преступным группировкам в Латинской Америке. Однако возникает вопрос, могут ли эти слова свидетельствовать о провокациях против Украины и провале российских спецслужб.

Телеграф спросил у искусственного интеллекта Gemini, какие могут быть последствия такой провокации РФ. Нейросеть озвучила несколько вероятных вариантов.

Что заявил Нарышкин?

По словам координатора группы "Информационное сопротивление" Алексея Копытько, Нарышкин заявляет, что неназванная западная спецслужба в координации с украинской стороной якобы готовит провокацию. А именно собирается передать неназванным латиноамериканским злоумышленникам российское оружие, чтобы "рассорить" Кремль с оставшимися в западном полушарии друзьями. Более того, Нарышкин заявил, что оружие захватили украинские войска "во время специальной военной операции".

Что прогнозирует ИИ?

По мнению нейросети, в случае подтверждения факта, что россияне передавали оружие криминальным элементам в Латинской Америке, это может повлечь за собой мощный дипломатический скандал. А также вынудить официальный Вашингтон действовать более агрессивно против РФ.

Учитывая позицию Республиканской партии и президента США Дональда Трампа, ИИ сделал прогноз относительно последствий. Это могут быть:

Жесткие санкции от США

Россия может быть признана угрозой национальной безопасности США. Поскольку для Белого дома прямые поставки оружия преступным группировкам в регионе являются прямой угрозой американским гражданам.

Санкции против высшего руководства СВР и Минобороны РФ. В частности, введение санкций против должностных лиц и компаний, связанных с логистикой и транспортом в Латинской Америке.

Усиление давления на дружественные в РФ страны. США могут ввести существенные ограничения на Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, если обнаружат, что эти страны использовались для перевозки этого оружия.

Провал дипломатии РФ в Латинской Америке

Разрушение реноме "надежного" партнера. Кремль всегда позиционировал себя как альтернативный центр влияния в регионе, предлагающий "равноправное сотрудничество". А выявление фактов вооружения радикальных или преступных формирований раскроет Россию как источник нестабильности и хаоса.

Изменение восприятия России со стороны нейтральных стран. Такие страны, как Бразилия, Мексика или Колумбия, могут пересмотреть свое отношение к Москве. В результате чего они будут вынуждены отвернуться от Кремля, чтобы не попасть под американские санкции.

Высылка дипломатов и раскрытие шпионских сетей. Спецслужбы стран Латинской Америки при поддержке США приступят к зачистке российских дипломатов, являющихся сотрудниками СВР и ГРУ и годами работающих там под прикрытием.

Сергей Нарышкин

Дестабилизация внутри России

Реакция Кремля. Такое заблаговременное заявление Нарышкина является классической для Кремля попыткой перехватить информационную повестку дня и создать алиби до того, как факты расследования или оружие будут обнародованы широкой общественности.

Усиление конфронтации между спецслужбами. Такие внешние провалы традиционно обостряют борьбу между силовиками в РФ. ФСБ, ГРУ и СВР будут отчаянно бороться за контроль над ресурсами и вниманием высшего руководства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой из "серых кардиналов" Путина оказывает все большее влияние в Кремле.