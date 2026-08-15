"Сірий кардинал" Путіна: хто має дедалі більше впливу в Кремлі

Патрушев уже не головний?

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У найближчому оточенні Володимира Путіна є кілька людей, які мають значний вплив на російську політику. Одні відповідають за силовий блок, інші — за роботу президентської адміністрації та регіони, а дехто поступово отримує дедалі більше повноважень.

"Телеграф" попросив штучний інтелект проаналізувати оточення російського президента та визначити, кого з його соратників можна назвати "сірим кардиналом". ChatGPT назвав Сергія Кирієнка, пояснивши свій вибір його впливом на політичну систему Росії, кадрову вертикаль та доступом до Путіна.

Кирієнко контролює політичну машину Кремля

За оцінкою ChatGPT, ключова перевага Кирієнка полягає в тому, що він не просто займається окремим напрямом роботи Кремля, а протягом років послідовно розширює свою сферу впливу.

Він із 2016 року відповідає за внутрішньополітичний блок адміністрації президента РФ. У його сфері — вибори, губернатори, регіони, робота з громадськими організаціями, інформаційна та значна частина ідеологічної політики.

Особливо показовим є кадровий вплив. За даними росЗМІ, за останнє десятиліття команда Кирієнка змінила близько 90% губернаторського корпусу Росії.

Тобто його роль виходить далеко за межі організації виборів. Йдеться про формування кадрової вертикалі, через яку Кремль контролює регіони.

Сергій Кирієнко

Кирієнко отримує дедалі більше важелів впливу

Водночас сфера впливу Кирієнка поступово вийшла за межі внутрішньої політики.

Як зазначає Carnegie, його команда отримала вплив на освіту, культуру, пропаганду, губернаторський корпус і роботу з окупованими Росією територіями. Дослідники описують цей процес як поступове розширення повноважень без відкритої боротьби за них.

Окремим напрямом стала робота з територіями за межами РФ. За даними Carnegie, зона відповідальності Кирієнка поступово включила Абхазію, Південну Осетію, Молдову, Придністров'я та Вірменію. Це означає, що чиновник, який починав як куратор внутрішньої політики, отримав інструменти впливу і на пострадянському просторі.

Саме таку динаміку ChatGPT вважає однією з головних ознак "сірого кардинала". Йдеться не про публічне суперництво з Путіним, а про побудову системи з підлеглих, політичних технологів, губернаторів, лояльних структур та інформаційних інструментів.

Головний ресурс — доступ до Путіна

У путінській вертикалі формальна посада не завжди визначає реальний вплив. Не менш важливо, хто має можливість регулярно потрапляти до президента зі своїми пропозиціями та доповідями.

Carnegie прямо називав особистий доступ до Путіна однією з головних "валют" російської еліти. За оцінкою аналітиків, розширення сфери відповідальності Кирієнка дало йому більше приводів для безпосереднього спілкування з президентом.

За оцінкою ChatGPT, Кирієнко не ухвалює рішення замість Путіна, оскільки остаточна влада в російській системі залишається за президентом. Водночас його вплив полягає у контролі над політичним та адміністративним середовищем, у якому ці рішення готуються та реалізуються.

Володимир Путін та Сергій Кирієнко

У цьому і полягає принципова різниця між формальним керівником і "сірим кардиналом".

Такій людині необов'язково самостійно ухвалювати рішення. Її вплив може полягати у формуванні порядку денного, кадрових призначень та середовища, в якому президент ухвалює остаточне рішення.

А як же Патрушев?

Іншим сильним претендентом залишається Микола Патрушев.

Колишній директор ФСБ протягом 16 років очолював Раду безпеки Росії та належить до найбільш давніх соратників Путіна ще з часів роботи в радянському КДБ.

Микола Патрушев

Після звільнення з посади секретаря Радбезу у 2024 році Патрушев не зник із системи. Він став помічником президента РФ і очолив Морську колегію. Цю посаду та його нинішній статус підтверджує офіційний сайт Кремля.

Водночас його позиції вже не такі, як раніше.

OSW зазначає, що після несподіваного звільнення з Ради безпеки вплив Патрушева послабився, хоча він залишається важливою фігурою російської системи.

Саме тут, за оцінкою ChatGPT, проходить головна відмінність між Кирієнком і Патрушевим.

Володимир Путін та Микола Патрушев

Хто ще входить до найближчого кола Путіна

Якщо оцінювати саме реальний політичний вплив, а не лише формальні посади, ChatGPT пропонує такий рейтинг:

Сергій Кирієнко — "сірий кардинал" політичної системи.

— "сірий кардинал" політичної системи. Микола Патрушев — представник силового крила та один із найстаріших людей із доступом до Путіна.

— представник силового крила та один із найстаріших людей із доступом до Путіна. Олександр Бортников — директор ФСБ та давній соратник російського президента.

— директор ФСБ та давній соратник російського президента. Олексій Дюмін — людина особистої довіри Путіна, яка може відігравати важливу роль у майбутній конфігурації влади.

— людина особистої довіри Путіна, яка може відігравати важливу роль у майбутній конфігурації влади. Антон Вайно — керівник адміністрації президента РФ та важливий апаратний фільтр, однак менш помітний як самостійний політичний центр.

Кирієнко привертає увагу не радикальністю, а здатністю вибудовувати систему. Він працює не через гучні публічні заяви, а через кадрові рішення, політичні технології та контроль над інформаційним середовищем. Саме це дозволяє йому перетворювати політичний курс Кремля на конкретні механізми управління та контролю.

Якщо ж обирати одну людину, яка найбільше відповідає образу "сірого кардинала" Путіна, то наразі це Сергій Кирієнко. Його вплив поступово вийшов далеко за межі внутрішньої політики — від виборів і губернаторів до освіти, пропаганди, окупованих територій та роботи з окремими країнами пострадянського простору.

При цьому називати Кирієнка людиною, яка самостійно визначає політику Росії, було б перебільшенням. Його особливість в іншому — він залишається близько до центру ухвалення рішень і водночас контролює дедалі більше інструментів, через які ці рішення реалізуються.

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