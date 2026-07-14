Болгарія все більше підтримує курс на Кремль: як це сталося і чи багато втратить Україна

Ще один крок ще більше віддалив балканську країну від більшості країн Європейського Союзу

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Богларія все далі заходить проти України. Однією з останніх подій став вихід країни з "Коаліції охочих" – групи держав, які надають підтримку Україні у протистоянні російській агресії.

У цьому маріалі "Телеграф" розповідає, що відбувається між Україною та Болгарією, які події вже відбувалися напередодні та що відомо про позицію прем’єр-міністра країни, яка раніше була нашою союзницею.

Вихід із коаліції

За інформацією Bloomberg, прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що його країна більше не буде членом Коаліції охочих. Раніше вона брала участь у засіданнях коаліції, але на зустрічі 13 липня у Парижі представників Болгарії не було.

"Ми не беремо участі в коаліції, яка виступає за продовження фінансової та військової допомоги Україні. Вирішення цього конфлікту полягає не в його затягуванні військовими засобами, а в потужній дипломатичній ініціативі, яка врешті-решт покладе край ескалації", — заявив Радєв 14 липня.

При цьому Радев неодноразово відкидав звинувачення, що він займає проросійську позицію у війні. Прем’єр-міністр лише зазначав, що нібито виступає за "прагматичні" стосунки з Кремлем.

Румен Радев був п’ятим президентом Болгарії з 22 січня 2017 року по 23 січня 2026 року і ще будучи в цій посаді він був противником надання Україні військової техніки. Крім того, він був проти й інших видів допомоги для Києва. Вже на посаді прем’єра Радев продовжує залишатися прихильником мирних переговорів між Україною та Росією.

Румен Радев

Припинення військової допомоги Україні

9 червня 2026 року новопризначений уряд Болгарії заявив, що планує зупинити військову допомогу Україні. Також країна закликала ЄС зняти санкції із Росії. Про це заявив міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, повідомляє Bloomberg.

За його словами, обмеження для Кремля погано впливають не лише на Москву.

"Україні потрібно більше людей, а не більше зброї. Війна не буде вирішена на полі бою", — заявив міністр оборони Болгарії.

Важливо відзначити, що з початку повномасштабного вторгнення Болгарія була одним із найважливіших партнерів України. Вона надавала великі обсяги озброєння, боєприпасів, техніки та гуманітарної допомоги. Загалом за час війни країна направила 13 пакетів військової підтримки, покриваючи частину потреб ЗСУ у радянських зразках зброї та не лише.

Димитар Стоянов

Військова допомога включала:

2022 – Болгарія забезпечувала до третини всіх боєприпасів для ЗСУ, пізніше – десятки танків та самохідних артилерійських установок (САУ).

– Болгарія забезпечувала до третини всіх боєприпасів для ЗСУ, пізніше – десятки танків та самохідних артилерійських установок (САУ). 2023 — країна погодила передачу 100 одиниць броньованої техніки зі складів поліції, а також самохідні артилерійські системи "Гвоздика". Передавалися каски, бронежилети, медичні набори, зимове взуття та форма.

— країна погодила передачу 100 одиниць броньованої техніки зі складів поліції, а також самохідні артилерійські системи "Гвоздика". Передавалися каски, бронежилети, медичні набори, зимове взуття та форма. 2024-2025 – Болгарія передала Україні 100-150 бронетранспортерів (БТР-60). Було погоджено передачу ЗСУ радянських 122-мм САУ "Гвоздика". Також Україна отримувала несправні або списані ракети для комплексів С-300, які використовували як донори.

Крім того, у 2025 році президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що третина всієї зброї та боєприпасів, які ЄС надіслав Україні з початку війни, була виготовлена саме болгарськими оборонними підприємствами. 2025 року заводи Болгарії працювали на повну потужність, виробляючи снаряди за гроші ЄС.

Також Болгарія забезпечувала українську армію пальними та координувала ініціативи щодо безпеки портів та судноплавства у Чорному морі.

Радев пов’язав допомогу Україні з ризиком ядерної ескалації

У липні поточного року після прибуття на саміт в Анкарі Румен Радев заявляв, що Захід не може дати відсічі Росії звичайними засобами. Про це повідомляє DRM News.

"Мій меседж простий: ми, колективний Захід, намагаємося досягти конвенційної перемоги над найбільшою ядерною державою, не маючи достатньо можливостей протистояти їхнім гіперзвуковим ракетам", — заявив Радев.

При цьому вважає, що дії союзників нібито суттєво підвищують ризик ескалації та ядерної відповіді з боку Росії.

"Це дуже небезпечно", — сказав прем’єр-міністр Болгарії.

У зв’язку з вищесказаним Радєв закликав якнайшвидше сформувати умови для дипломатичного врегулювання та досягнення миру. Він вимагав не допустити нову хвилю ескалації.

Скандал у Болгарії через українського посла

У червні в Болгарії спалахнув великий політичний скандал за участю українського посла Олесі Ілащук. Проросійська партія "Відродження" вимагає відкликання дипломата та оголошення її персоною нон грата. Про це повідомляють болгарські ЗМІ.

Однією з причин цієї вимоги стала справа Олега Невзорова. Згідно з заявами болгарського депутата "Відродження" Кости Стоянова, Ілащук нібито допомогла Невзорову залишити територію країни та уникнути покарання. Чоловік фігурує у справі незаконного будівництва поблизу Варни (проект Баба Аліно). У партії вважають, що Невзоров "надзвичайно небезпечний для національної безпеки".

Олеся Ілащук

"Відродження" також звинувачує Ілащук у нібито систематичному втручанні у внутрішні справи Болгарії. Зокрема, стверджується, що вона зустрічалася з виконувачем обов’язків прем’єр-міністра Андрієм Гюровим, щоб просити про звільнення "українських терористів" (імовірніше, йдеться про двох громадян України, затриманих у Болгарії на запит іншої держави щодо підозр у диверсіях).

Депутат Стоянов наполягає на тому, що Ілащук потрібно відкликати, а також не розуміє, чому після фігурування її імені в таких скандалах досі влада країни не вжила заходів.

Станом на 14 липня у відкритих джерелах немає інформації про те, що Болгарія відкликала посла.

Військова допомога Болгарії для України. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Чому Радев із негативом ставиться до України?

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту причин такого ставлення з боку прем’єр-міністра Болгарії до України.

ChatGPT зазначив, що всього можна виділити кілька причин:

Радев дотримується позиції проти військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. На його думку, поставки зброї затягують конфлікт.

з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. На його думку, поставки зброї затягують конфлікт. Внутрішня політика Болгарії . У країні значна частина виборців дотримуються проросійських поглядів чи скептично ставляться до підтримки України. Жорстка риторика Радева щодо допомоги Києву може зберігати підтримку аудиторії.

. У країні значна частина виборців дотримуються проросійських поглядів чи скептично ставляться до підтримки України. Жорстка риторика Радева щодо допомоги Києву може зберігати підтримку аудиторії. Традиційні зв’язки Болгарії із Росією. Між цими двома країнами історично існують культурні, релігійні та економічні зв’язки. У зв’язку з цим частина болгарських політиків намагається уникати різкого конфлікту з РФ.

Між цими двома країнами історично існують культурні, релігійні та економічні зв’язки. У зв’язку з цим частина болгарських політиків намагається уникати різкого конфлікту з РФ. Власне бачення безпеки Радева. Він є колишнім військовим льотчиком. Неодноразово прем’єр-міністр заявляв, що Росію неможливо перемогти військовим шляхом і що подальша ескалація може призвести до ширшого конфлікту або навіть ядерних ризиків.

Румен Радев

Наскільки важливою є Болгарія для України

Незважаючи на риторику болгарської влади, глобально її роль у підтримці України залишається обмеженою.

Справа в тому, що Болгарія є однією з найменших за рівнем економіки ЄС. За обсягом ВВП вона займає останні місця серед країн Європейського союзу, а за рівнем ВВП на душу населення одна з найбідніших держав об’єднання.

Тобто можливості Болгарії у масштабному фінансуванні чи передачі військової допомоги значно поступаються таким країнам, як Німеччина, Франція, Польща чи країни Північної Європи.

Водночас важливо відзначити, що членство Болгарії в ЄС та НАТО означає, що її політична позиція все ж таки має значення, адже рішення всередині цих об’єднань нерідко приймаються консенсусом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Європі думають про літні плани РФ.