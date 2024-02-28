"Це жахливо": у Білому дому прокоментували ситуацію на фронті в Україні

В деякому сенсі США вже дуже сильно запізнилися

Ситуацію на фронті в Україні можна зараз назвати "дуже жахливою". Через бездіяльність Конгресу США українська армія втрачає позиції, населені пункти, гинуть українські солдати.

Про це сказав координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі на брифінгу, пише видання The Hill. Кірбі зазначив, що українська армія втрачає територію через російський наступ.

"Українські солдати на фронті, я маю на увазі, що вони приймають дуже важкі рішення про те, куди вони будуть стріляти та чим вони будуть стріляти. І у них закінчуються набої… Тож ситуація дуже жахлива", – сказав він.

Кірбі додав, що Україна та США прямо зараз потребують ухвалення пакета допомоги. В деякому сенсі США вже спізнилися.

"Я навіть не буду припускати, що може бути занадто пізно. Ми вже в деякому сенсі запізнилися. Вони втратили місто Авдіївку через — буквально через боєприпаси. Так що в певному сенсі це вже має драматичний вплив на поле бою", – резюмував він.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський говорив, що доручив головнокомандувачу Олександру Сирському підготувати два плани подальшого ходу війни. Перший із них буде прийнятий у разі, якщо Україна отримає допомогу від США, а другий — якщо ні.

Президент США Джо Байден провів зустріч з представниками Сенату та Палати представників, включаючи її спікера, трампіста Майка Джонсона, який гальмує допомогу Україні. Власне, з питання голосування за виділення військової допомоги Україні зустріч і була.