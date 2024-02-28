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У США вирує потужна лісова пожежа: вогонь блискавично поширюється, йде евакуація (фото та відео)

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Олена Руденко Олена Руденко
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Рятувальники борються із вогнем
Рятувальники борються із вогнем. Фото Flower Mound Fire Department

Лихо вже торкнулося двох штатів

В американському штаті Техас вирують пожежі, у більш ніж 60 округах оголосили режим стихійного лиха. Вогонь вже охопив понад 800 квадратних кілометрів території, з полів та лісів пожежа перекинулася на населені пункти, зокрема на штат Оклахома.

З небезпечних районів евакуювали людей, пише CNN. Причиною загорянь називають пожежонебезпечну погоду на тлі рекордного весняного тепла, сухого повітря та поривчастого вітру.

Пожежа почалася у понеділок і поширювалася з величезною швидкістю — приблизно 150 акрів (близько 607 кв.м) за хвилину. Це близько двох футбольних полів.

Інформація про постраждалих наразі не надходила. Проте за даними поліції, у кількох округах згоріли десятки будинків та кілька ферм. Збитки поки що оцінити неможливо, оскільки пожежники продовжують боротися з поширенням вогню.

Як розповідав "Телеграф", минулої осені в Аргентині вирувала потужна лісова пожежа, мешканців евакуювали. Причиною займання став чоловік, який готував каву на багатті і не встежив за вогнем.

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