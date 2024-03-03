Трамп випереджає Байдена у семи ключових штатах США — опитування

Значний відсоток заявив, що Трамп небезпечний

Експрезидент США Дональд Трамп має більшу підтримку, ніж чинний американський лідер Джо Байден. У передвиборчих перегонах він випереджає голову Білого дому у семи штатах.

Про це свідчить нове опитування Bloomberg News/Morning Consult. Згідно з цими даними, Байден відстає від Трампа в Аризоні, Джорджії, Пенсільванії, Мічигані, Північній Кароліні, Неваді та Вісконсіні.

Зокрема, 48% виборців цих штатів заявили, що підтримають Трампа, а 43% — Байдена.

Крім того, перевага Трампа виявилася найсильнішою у Північній Кароліні, де він випереджає Байдена на 9 процентних пунктів з 50% підтримки порівняно з 41% Байдена.

Єдиним штатом, де колишній президент отримав щонайменше 50% підтримки у новому опитуванні, стала Північна Кароліна. При цьому жоден з кандидатів не отримав підтримки більшості в жодному з інших ключових штатів.

Водночас значна частина респондентів висловила стурбованість віком Байдена, тоді як значний відсоток заявив, що Трамп небезпечний.

Загалом 8 із 10 виборців у ключових штатах сказали, що 81-річний Байден надто старий, і менше половини респондентів заявили, що 77-річний Трамп надто старий.

Раніше "Телеграф" писав, що колишній конгресмен Джо Уолш раптово відмовився від подальшої участі у президентських перегонах у США.