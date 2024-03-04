Чи може Трамп брати участь у виборах? Верховний суд США ухвалив рішення

Трампа визнали учасником повстання під час нападу на Капітолій США

Верховний суд США постановив, що експрезидент Дональд Трамп може балотуватися на посаду президента на чергових виборах в США, що відбудуться 5 листопада 2024 року. Рішення ухвалили одностайно — усі дев'ять суддів.

Про це, зокрема, повідомляє видання AP. Зазначають, що Трампа визнали учасником "повстання під час нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року", однак йому дозволили балотуватися на президентських виборах 2024 року.

"Відповідно до 14-ї поправки, ратифікованої після Громадянської війни, посадовці США, які дали клятву дотримуватися Конституції, не можуть обіймати свої посади в майбутньому, якщо вони "брали участь у заколоті". Однак у Конституції не сказано, як забезпечити дотримання цієї заборони, і з 1919 року вона застосовувалася лише двічі, тому багато експертів вважають ці виклики малоймовірними", — пише видання.

Рішення окружної судді Сари Б. Уоллес є третім у позовах проти Трампа. Щоразу ініціатори позову посилаються на 14-ту поправку.

Виносячи рішення, суддя Уоллес зазначила, що Трамп дійсно "брав участь у повстанні" 6 січня, і відкинула аргументи адвокатів про те, що він просто брав участь "волевиявленні". Зазвичай, цього було б достатньо, щоб дискваліфікувати особу згідно з вищезазначеною поправкою, але суддя сказала, що не може зробити це у випадку, що стосується "кандидата в президенти США".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про нищівну поразку Трампа на праймеріз. Республіканці віддали голоси за Нікі Гейлі.