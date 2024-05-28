Рус

Зеленський відверто висловився щодо Байдена та саміту миру у Швейцарії

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
572
Джо Байден та Володимир Зеленський (зліва направо) Новина оновлена 28 травня 2024, 13:54
Джо Байден та Володимир Зеленський (зліва направо). Фото Колаж "Телеграфу"

Відсутності Байдена буде аплодувати тільки Путін

Президент України Володимир Зеленський назвав "не дуже сильним" можливе рішення лідера США Джо Байдена про відсутність на мирному саміті у Швейцарії, як писали ЗМІ. Він й досі не знає, хто саме представлятиме Штати на заході.

Про це президент сказав під час пресконференції у Брюсселі. За його словами, Байден як лідер однієї з найбільших країн-союзниць має бути присутнім.

"Я дуже хотів би, щоб особисто президент Бадйєн був присутній на саміті миру. Зі всієї поваги, рішення не бути присутнім я вважаю не дуже сильним", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що Сполучені Штати дуже сильно допомагають Україні, але зараз усе просто: "буде Саміт миру, який влаштовує увесь світ, а потім буде щось, що спробує зробити Росія".

"Вважаю, що президент Байден потрібен Саміту миру, потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію США. Його відсутності буде аплодувати тільки Путін. Причому стоячи", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, Байден може пропустити Глобальний Саміт миру у Швейцарії, оскільки його більше цікавить передвиборчий збір коштів у Каліфорнії. Зустріч зі збору коштів для президентських виборів припадає на середину червня, якраз тоді, коли лідери західних країн зберуться у швейцарському Бюргенштоці для обговорення примусу Росії до миру.

Також нещодавно у США підтвердили свою присутність на саміти миру, але відмовилися сказати, хто і на якому рівні буде представляти державу.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна підписала договір про гарантії безпеки з Бельгією.

Теги:
#Саміт #Джо Байден #Володимир Зеленський