Зеленський відверто висловився щодо Байдена та саміту миру у Швейцарії

Відсутності Байдена буде аплодувати тільки Путін

Президент України Володимир Зеленський назвав "не дуже сильним" можливе рішення лідера США Джо Байдена про відсутність на мирному саміті у Швейцарії, як писали ЗМІ. Він й досі не знає, хто саме представлятиме Штати на заході.

Про це президент сказав під час пресконференції у Брюсселі. За його словами, Байден як лідер однієї з найбільших країн-союзниць має бути присутнім.

"Я дуже хотів би, щоб особисто президент Бадйєн був присутній на саміті миру. Зі всієї поваги, рішення не бути присутнім я вважаю не дуже сильним", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що Сполучені Штати дуже сильно допомагають Україні, але зараз усе просто: "буде Саміт миру, який влаштовує увесь світ, а потім буде щось, що спробує зробити Росія".

"Вважаю, що президент Байден потрібен Саміту миру, потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію США. Його відсутності буде аплодувати тільки Путін. Причому стоячи", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, Байден може пропустити Глобальний Саміт миру у Швейцарії, оскільки його більше цікавить передвиборчий збір коштів у Каліфорнії. Зустріч зі збору коштів для президентських виборів припадає на середину червня, якраз тоді, коли лідери західних країн зберуться у швейцарському Бюргенштоці для обговорення примусу Росії до миру.

Також нещодавно у США підтвердили свою присутність на саміти миру, але відмовилися сказати, хто і на якому рівні буде представляти державу.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна підписала договір про гарантії безпеки з Бельгією.