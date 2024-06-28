Польща та Білорусь? Байден назвав країни, на які націлиться Путін у разі перемоги в Україні

Висловлювання опонента про війну в Україні глава Штатів назвав "нісенітницями"

Президент США Джо Байден під час дебатів зі своїм суперником Дональдом Трампом заявив, що глава Росії Володимир Путін не зупиниться в Україні. Наступними жертвами його агресії можуть стати Польща та Білорусь.

Про це повідомляє Sky News. Байден також прокоментував висловлювання Трампа щодо війни в Україні.

"Я ніколи в житті не чув стільки нісенітниць", — сказав він про заяви суперника з приводу війни.

Байден попередив, що якщо Путін виграє війну проти України, є ризик, що він розпочне війну проти інших країн. На його думку, це може загрожувати Польщі, Білорусі та країнам Балтії. Чи обмовився президент США, чи справді бачить небезпеку, що РФ може впасти на свого союзника — Білорусь, невідомо.

Нагадаємо, Трамп заявив, що "якби у нас був справжній президент, президент, який знав, що його поважає Путін, він би ніколи, ніколи б не вторгся в Україну". Крім того, він сказав, що Україна нібито не виграє війни проти Росії.

"Росія забрала багато землі за Обами, за Байдена. А за мене — ні. Путін знав, що зі мною не можна грати. Ця війна не повинна була ніколи починатися. Байден завів нас у погану позицію з Україною та Росією. Україна не виграє війну. У них закінчуються люди. Це сумно, вони стільки людей втратили. Через дурні рішення Байдена», – заявив Трамп.

Як повідомляв "Телеграф", після дебатів між Байденом та Трампом у середовищі демократів заговорили про зміну свого кандидата. Вони незадоволені його постійними обмовками, слабким голосом і нездатністю ясно висловити позицію своєї партії з ключових питань. Сам Байден вважає, що дебати пройшли добре, а складнощі, які виникали у нього під час розмови з Трампом, він списав на токсичність свого співрозмовника.