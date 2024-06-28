Трамп проти Байдена. Під загрозою не лише Україна

Приблизно 8 із 10 американських виборців кажуть, що дебати Трампа і Байдена не вплинули на їхній вибір.

Востаннє Дональд Трамп та Джо Байден зустрічалися 2020 року, так само у ході теледебатів. Тоді виваженому демократу вдалося здобути незначну, але все ж перемогу над емоційним республіканцем. Вслід за цим Байден переміг Трампа й на самих виборах. Проте цього року дебати, схоже, минули не на користь 46-го президента США.

"Телеграф" розповідає докладніше, як пройшов словесний двобій запеклих опонентів, та що говорили про Україну.

Вік Байдена дається взнаки?

Разючий контраст відчувався з перших хвилин, коли опоненти вийшли до подіумів на сцені. Червоний агресивний колір краватки, різкі рухи й міміка 78-річного Дональда Трампа з одного боку, та синій спокійний колір краватки й повільні жести 81-річного Джо Байдена — з іншого. Їхня різниця у віці невелика, але відчутна.

Цей вечір не закінчився добре для Байдена. "Він говорить правильні речі, але, чорт, він застарий, і йому стає складніше довести думку до кінця", — підсумував один із коментаторів під трансляцією.

За деякими даними, Байден ще не одужав від підхопленої застуди, і звідси охриплість голосу й забудькуватість, на що не могли не звернути увагу глядачі в перші ж хвилини телезустрічі. Ці дебати мали розвіяти застереження щодо віку та неспроможності демократа потягнути ще один президентський термін, та, здається, сталося навпаки.

Трамп, завзятий і з нахабною усмішкою, не упускав можливостей вкольнути Байдена, коли той висловлювався неясно. Минуло близько десяти хвилин дебатів, коли президент завмер на кілька секунд, перш ніж помилково випалити, що він "переміг програму медичного страхування".

"Переміг до смерті", — пошуткував Трамп.

Коли надалі Байден допустився словесної помилки, відповідаючи на запитання про проблеми на кордоні та імміграцію, Трамп зауважив: "Я не знаю, що він сказав наприкінці речення. Та, думаю, він і сам не знає", продовживши говорити про своє.

Виступ чинного президента змусив демократів занепокоїтися настільки, що постали запитання: чи підтримувати його кандидатуру на національній конвенції у Чикаго в серпні, чи шукати йому заміну? Утім багато соратників глави Білого дому стали на його захист.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що хоч президент Байден мав "повільний початок", він "сильно закінчив". І зазначила: 90-хвилинний виступ не має затьмарити три з половиною роки його роботи, коли стільки поставлено на кону.

Сам 46-й президент вважає, що впорався добре. Та яка думка американців? За даними експресопитування CNN, приблизно 8 із 10 виборців кажуть, що дебати не вплинули на їхній вибір. При цьому рейтинг сприйняття Байдена впав на 6% порівняно з подібним опитуванням до дебатів; а рейтинг сприйняття Трампа виріс на 3%. 67% опитаних глядачів визнали, що в дебатах переміг республіканець.

Хоча складно назвати перемогою потік часто маніпулятивних і неправдивих заяв з вуст Трампа.

Трамп думає, що знає Путіна

Із ходом дебатів Байден ставав різкішим у своїх висловлюваннях, зокрема, стосовно агресії Росії проти України. Трамп традиційно заявив: якби він був президентом, Путін не напав би на Україну. Лише, коли модераторка Дана Беш два рази повторила початкове запитання, чи вважає експрезидент "мирні умови" Путіна прийнятними, він, злегка хитаючи головою, визнав: "Ні".

Утім заявив, що ніщо інше як ситуація з Афганістаном спонукала російського диктатора втілити його "мрію" та вторгнутися до України.

"Це була його мрія. Я розмовляв з ним про це", — сказав республіканець.

Байден зустрічно обвинуватив опонента в тому, що поведінка Трампа спонукала Путіна до атаки. І резонно нагадав, що очільник Кремля — воєнний злочинець, і він не зупиниться на Україні, а може піти далі — на Польщу та інші країни НАТО. Недоречно серед переліку країн Байден згадав і Білорусь, яка вже давно потрапила в залежність від РФ.

Трамп вчергове пообіцяв швидко закінчити війну — цього разу не за 24 години, а "до вступу на посаду 20 січня". Й хоча відкрито він це не сказав, поміж рядків читалося, що частина його плану полягає у зменшенні фінансової підтримки Києва.

"[Байден] дав 200 мільярдів доларів Україні. Це дуже багато грошей. Я не думаю, що коли-небудь було щось подібне. Щоразу як Зеленський приїжджає в цю країну, він їде з 60 мільярдами доларів. Він найкращий продавець усіх часів, — сказав Трамп. — Я врегулюю цю війну між Путіним і Зеленським як обраний президент ще до того, як вступлю на посаду 20 січня. Я врегулюю цю війну, і я врегулюю це швидко".

Погодьтеся, доволі дивно, коли президента країни, на яку напали, називають продавцем, а агресора та диктатора — мало не мрійником.

Врешті Трамп взагалі виказав переконання, що "Україна не виграє війни, бо закінчуються люди". По суті, нічого нового республіканець не сказав, але те, що його риторика не змінюється — вже погана новина для нас.

Експрезидент також продовжує сипати звинуваченнями в бік європейських партнерів в контексті української підтримки. Помилково Трамп заявив, що США надали Україні більше допомоги, ніж європейські країни разом узяті.

Насправді до квітня 2024 року Європейський Союз та окремі європейські країни виділили Україні загалом близько 190 мільярдів доларів у формі військової, фінансової та гуманітарної допомоги, у порівнянні з приблизно 106 млрд доларів, виділеними США.

Багато брехні

Звісно, окрім зовнішньої політики, багато уваги було присвячено внутрішнім питанням Штатів. "Кількість брехні, яка пролунала, була вражаючою", — резюмує видання The Hill. Джо Байден, до прикладу, стверджував, що обмежив вартість інсуліну для людей похилого віку на рівні 15 доларів за ін’єкцію, тоді як фактичне обмеження становить 35 доларів на місяць.

Дональд Трамп заявив, що демократи хочуть підняти податки в чотири рази. Насправді ж Байден хоче запобігти підвищенню податків для тих, хто заробляє менше 400 тис доларів, а це переважна більшість платників податків.

Байден намагався завести розмову про події 6 січня 2021 року, коли група прибічників Трампа увірвалася до будівлі Конгресу, намагаючись зірвати утвердження перемоги демократа на президентських виборах. Після штурму стало відомо про загибель п’яти людей, зокрема, офіцера поліції. Влітку 2023 року Трампу висунули звинувачення за чотирма кримінальними пунктами в межах справи про спроби скасувати результати виборів.

Трамп намагався "з’їхати з теми" й запевняв, що закликів до заколоту в його промові до прихильників не було. І що насправді він казав, що люди підуть до Капітолійського пагорбу "мирно й патріотично".

Але не згадав, що також сказав своїм прихильникам, що у них "більше не буде країни", якщо вони не пройдуть маршем до Капітолію і не "боротимуться щосили" проти "сфальсифікованих" виборів.

Напевно, найемоційніший моментом дебатів стався, коли Трамп звинуватив Байдена в тому, що той не дбає про ветеранів. Це зачепило президента за живе.

"Мій син служив в Іраку", — відповів Байден, маючи на увазі свого старшого сина Бо. "Він жив поруч із ямами для спалювання відходів. Він повернувся з гліобластомою… Він [Трамп] назвав ветеранів лохами та лузерами. Мій син не був лузером. Він не був лохом. Ти лузер. Ти лох".

Бо Байден помер від раку мозку 2015 року, імовірно, від впливу токсичних ям для спалювання відходів під час служби в Іраку.

Трамп заперечував, що коли-небудь називав загиблих ветеранів "лохами та лузерами", заявивши, що цитата вигадана. Однак колишній глава штабу Трампа Джон Келлі раніше підтвердив, що експрезидент дійсно так називав загиблих ветеранів.

Та залишивши в стороні емоції, насправді ці дебати породжують ще більше занепокоєння щодо майбутнього США, а й від того — світового порядку. Результати виборів у листопаді запустять "ефект метелика", який чи не найбільш відчує Україна.

Й якщо традиційно дебати не надто впливають на хід передвиборчих кампаній, ці можуть вперше запустити ланцюжок непередбачуваних подій. Наступна зустріч політичних опонентів у прямому ефірі запланована на 10 вересня.

Раніше "Телеграф" зібрав головні цитати з дебатів Байдена та Трампа.