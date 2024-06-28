Хто виграв дебати, а хто провалився: Байден та Трамп нарвались на критику, але переможець вже є

Трамп був більш готовий до дебатів, ніж Байден

У Сполучених Штатах Америки (США) 28 червня відбулися передвиборчі дебати кандидатів у президенти. Джозеф Байден та Дональд Трамп – головні конкуренти осінніх змагань – висловили свої позиції на різні теми: економіки, міграції, заборони абортів, конфлікту у Газі. Не забули вони згадати й про Україну.

За оцінками глядачів та експертів, чинний президент провалив їх, а явним переможцем став республіканець. Про це повідомив канал CNN.

Дональд Трамп набрав 67% голосів проти 33% у Джо Байдена. Примітно, що Трамп був більш готовим до дебатів, ніж Байден. Чинний президент регулярно не відповідав на питання ведучих, апелюючи, незалежно від питання, до свого передвиборного порядку денного, що стосується насамперед ситуації з незаконною міграцією та ситуацією на південному кордоні.

До початку дебатів ті самі виборці говорили, що очікували від Трампа кращого виступу, ніж від Байдена, 55% проти 45%. Варто зазначити, що результати опитування відображають думку про дебати лише тих виборців, які дивилися дебати, і не є репрезентативними для всієї громадськості, що голосує.

Більшість глядачів заявили, що не впевнені у здатності Байдена очолити країну (57%). При цьому тієї ж думки щодо Трампа дотримуються 44%.

Під час дебатів як Трамп, так і Байден не показали того рівня, що очікували побачити виборці. Найзмістовнішою частиною дискусії, мабуть, стало обговорення війни в Україні. Модератори запитали Трампа, як він ставиться до "мирного плану" Путіна — пропозицію припинити бойові дії в обмін на "виведення військ" з частково окупованих Росією областей. Республіканець спробував уникнути відповіді розлогою розповіддю про те, як сильно її поважають американські солдати, а коли ведучі натиснули, сказав, що пропозиція Путіна "неприйнятна". Але тут же почав критикувати Володимира Зеленського за те, що той вимагає від США все нових витрат на озброєння.

Після дебатів лідер більшості у Палаті представників Стів Скаліз опублікував заяву, де йдеться, що колишній президент Дональд Трамп переміг у дебатах. Політик додав, що чинний президент Джо Байден "продемонстрував, що він не годиться на пост президента".

"Президент Трамп — єдиний вибір 5 листопада. На карту поставлено майбутнє нашої країни ", — йдеться у заяві Скалізе.

За його словами, Трамп "виграв дебати, продемонструвавши сильний і президентський виступ, розповівши про те, як він вирішуватиме масштабні економічні та прикордонні проблеми, створені Джо Байденом за три з половиною роки провалу". Тим часом Байден "довів, наскільки він не в ладах з працелюбними сім’ями, коли заперечував прикордонну кризу і проблеми, які створює її інфляційна криза для людей, які важко зводять кінці з кінцями ", йдеться в заяві.

Раніше "Телеграф" повідомив, що, на думку Трампа, Україна не виграє війну з РФ. Він привселюдно заявив про це.