Демократи заговорили про зміну кандидата, а Байден задоволений собою: що відбувається в США після дебатів

Однопартійцям не сподобалися обмовки Байдена, його слабкий голос і не лише

Після дебатів між кандидатами в президенти США — чинного глави держави, демократа Джо Байдена та його конкурента від Республіканської партії Дональда Трампа, серед демократів заговорили про можливу зміну свого кандидата. Їм не сподобалася поведінка Байдена під час дебатів.

Про це пише New York Times. За даними видання, демократи незадоволені постійними обмовками Байдена, його слабким голосом та нездатністю ясно висловити позицію своєї партії з ключових питань.

"Партії існують для того, щоб перемагати. Людина, яка була на сцені з Трампом, не може перемогти. Страх перед Трампом придушував критику Байдена. Тепер цей самий страх підживлюватиме заклики до його зняття як кандидата", — цитує NYT високопоставленого представника штабу Байдена.

Ендрю Янг, який брав участь у праймеріз Демократичної партії у 2020 році, також вважає, що необхідна заміна кандидата. Про це він написав у соцмережі Х.

"Хлопці, демократам слід висунути когось іншого — поки не пізно", — закликав політик.

Крім того, представники демократів активно обговорювали можливість заміни Байдена іншим кандидатом у вечірніх ефірах провідних американських телеканалів. Водночас заміна кандидата в президенти на такому пізньому етапі є дуже складним технічним завданням.

"Усі 50 штатів уже провели праймеріз, і Байден отримав від них переважну більшість делегатів. Тільки сам Байден може доручити цим делегатам голосувати за когось іншого, оскільки вони зобов’язані голосувати за нього, якщо він не зніме кандидатуру до з’їзду Демократичної партії у серпні цього року", – пояснило видання Vox.

При цьому сам Байден не поділяє розчарування щодо свого виступу на дебатах. Він вважає, що все було добре, а складнощі, які виникали у нього під час розмови з Трампом, Байден списав на токсичність свого співрозмовника.

"Я думаю, ми впоралися добре... важко сперечатися з брехуном. New York Times зазначила, що він збрехав 26 разів, і це велика брехня", — сказав Байден, слова якого цитує CNN.

Байдена запитали про його здоров’я у день дебатів. Він сказав, що, за даними ЗМІ, у нього боліло горло.

Як повідомляв "Телеграф", Трамп на дебатах із Байденом заявив, що Україна нібито не виграє війну проти Росії. Трамп додав, що у Києва "закінчуються люди".