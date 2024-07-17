Не только Джей Ди Вэнс. Шесть центров, которые могут повлиять на позицию Трампа по Украине

Аналитические центры демонстрируют разные подходы к методам и условиям поддержки Украины

Кандидат на пост президента Дональд Трамп в своей избирательной кампании 2024 года озвучил намерения сократить или полностью прекратить военную и экономическую помощь Украине. Он считает, что другие страны НАТО должны брать больше ответственности за поддержку Украины. Впрочем, это не должно вызывать большого беспокойства в нашем государстве.

Потому что даже в случае его победы на выборах при разработке политики Вашингтона по отношению к Киеву будут учитываться не только позиция скептически настроенного к Украине вице-прездента Джей Ди Вэнса, но и аналитических центров США. Это в комментарии "Телеграфу" объяснила член правления ОО "Институт демократии и развития "ПолитА" Екатерина Одарченко.

Политтехнолог назвала шесть таких центров, позиции которых в деталях могут разниться, однако сходиться в общем отношении к Украине.

Heritage Foundation

Heritage Foundation придерживается осторожного подхода к оказанию помощи Украине, акцентируя внимание на финансовой ответственности и прозрачности. Основные моменты их позиции включают:

Финансовая ответственность. Любое дополнительное финансирование Украины должно быть сбалансированным во избежание увеличения национального долга. Они призывают к прозрачному процессу в Конгрессе для обеспечения эффективного расходования средств налогоплательщиков. Военная и гражданская помощь. Heritage подчеркивает необходимость продолжения военной помощи, но со строгим контролем, чтобы предотвратить коррупцию и нецелевое использование средств. Они также призывают страны Европейского союза значительно больше вкладывать в гражданскую и восстановительную помощь Украине. Стратегические интересы. Heritage отмечает, что поддержка Украины отвечает более широким стратегическим интересам США, противодействуя агрессии России и предотвращая дальнейшую дестабилизацию в Европе.

Institute for the Study of War

ISW подчеркивает стратегическую важность продолжения поддержки Украины со стороны США, отмечая, что удары украинских беспилотников заставили Россию перераспределить свои системы ПВО, что показывает эффективность американской военной помощи.

Center for Strategic and International Studies

CSIS подчеркивает необходимость лидерства НАТО и США в поддержке Украины. Они утверждают, что эффективная западная поддержка, включая военную помощь и стратегическое планирование, является ключевой для обороны Украины и ее интеграции в НАТО.

RAND Corporation

RAND обсуждает необходимость долгосрочной стратегии обеспечения победы Украины и сдерживания России. Они выступают за постоянную поддержку США и союзников, включая экономическую и военную помощь, для стабилизации Украины и ее интеграции в западные оборонные структуры.

Council on Foreign Relations

CFR сосредотачивается на более широких геополитических последствиях войны в Украине. Они утверждают, что поддержка США важна не только для суверенитета Украины, но и для сохранения архитектуры безопасности Европы. CFR подчеркивает риск уменьшения влияния США, если поддержка Украины ослабнет, и настаивает на необходимости всеобъемлющей и продолжительной политики США.

Atlantic Council

Atlantic Council выступает за продолжение значительной военной и экономической поддержки Украины. Там подчеркивают, что помощь Украине необходима для безопасности Европы и противодействия авторитарным режимам. Совет также отмечает важность обеспечения подотчетности и прозрачности при распределении помощи, чтобы предотвратить коррупцию и нецелевое использование средств.

Екатерина Одарченко отмечает, что консенсус среди аналитических центров США заключается в стратегической важности поддержки Украины, хотя существуют разные подходы к методам и условиям такой поддержки. Они признают необходимость подотчетности, постоянства и сбалансированного распределения ответственности среди западных союзников.

При этом Трамп и Heritage Foundation акцентируют внимание на финансовой ответственности и уменьшении прямого участия США, в то время как другие аналитические центры подчеркивают важность длительной и эффективной поддержки для обеспечения победы Украины и стабильности в Европе, резюмирует политтехнолог.