Директор Інституту світової політики спеціально для "Телеграфу" пояснив, як нам схилити на свій бік кандидата у віцепрезиденти США

Висунення кандидатів в президенти і віцепрезиденти у США — завжди політичний театр. І після замаху на Дональда Трампа зрозуміло, що особлива увага була прикута до того, хто стане віцепрезидентом від Республіканської партії. Ним став Джей Ді Венс, сенатор від штату Огайо, відомий серед іншого і своїм скептичним ставленням до надання допомоги Україні. Я б сказав, підкреслено скептичним ставленням.

Треба розуміти, що така частина республіканського середовища існує, і в тому, що Трамп взяв звідти собі кандидата у віцепрезиденти, нема нічого дивного, адже кандидат у віцепрезиденти має добирати голоси, які не може на себе "потягнути" основний кандидат — кандидат у президенти. При тому, як я хочу наголосити, після замаху на Трампа у нього така ситуація стала більш сприятлива.

Що нам робити з Джей Ді Венсом? Питання насправді складне і просте одночасно. Просте тому, що відповідь очевидна. Нам треба запросити його в Україну, щоб він на власні очі побачив, в якій ситуації живуть і працюють українці, як вони витрачають американські гроші, як воює американська зброя. Але сказати, що це абсолютно легко, думаю, — ні.

Проте це тест для команди Зеленського, тому що Дональд Трамп навряд чи забув про те, що 2020 року Палата представників, де тоді домінували демократи, оголосила йому імпічмент на підставі його телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

Що нам в цьому сенсі необхідно робити? Нам необхідно також наповнювати тезу про двопартійну підтримку, яка існує на сьогоднішній момент, реальними, предметними та конкретними справами. Щоб ми бачили різноманітні контакти на політичному, журналістському, релігійному, експертному рівнях. І вони б відбувалися постійно, щоб вони створювали загальний фон.

Американські, як і будь-які західні політики, чутливі до подібного…