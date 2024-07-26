Позиції Трампа похитнулися: ЗМІ пояснили, чому він може програти вибори в США

54% виборців готові бачити жінку президентом, 30% категорично проти, 16% сказали, що не знають

Експрезидент Дональд Трамп все ще залишається лідером у президентських перегонах в США, проте над ним вперше зависла серйозна загроза поразки на виборах. Він випереджає віцепрезидента Камалу Гарріс тільки на два процентних пункти.

Про це свідчить опитування YouGov для видання The Times. Його провели після того, як чинний президент Джозеф Байден вирішив зняти кандидатуру з виборів.

Видання зробило висновок, що трохи більше, ніж за три місяці до виборів "Трамп все ще може програти". 44% виборців демонструють симпатії до Трампа, 42% на боці Гарріс, проти цих кандидатів 50% та 51% відповідно. Трампу довіряють у питаннях економіки, імміграції, зовнішньої політики та злочинності, Гарріс – у питанні заборони абортів та охорони навколишнього середовища.

"Гарріс – людина, яка не проводила жодної кампанії у якості кандидата в президенти та не була в центрі уваги, як Байден протягом останніх чотирьох років. З усім тим, вона починає так само сильно, як і Байден. Зняття кандидатури Байдена і висунення Гарріс у якості ймовірного кандидата – все це суперечить будь-яким наслідкам, які ми могли б спостерігати від подальших наслідків теледебатів, замаху на вбивство, з'їзду і вибору кандидатури Джей Ді Венса. Безумовно, з'їзд і висунення кандидата можуть бути позитивними подіями, які дають кандидату поштовх, тому, можливо, ми спостерігаємо нівелювання цих ефектів зміною Байдена на Гарріс", – сказав виданню віцепрезидент з питань науки про дані та редактор з питань політики в США в YouGov Карл Бялік.

При цьому 54% виборців готові бачити жінку президентом, 30% категорично проти, 16% сказали, що не знають. Цей результат гірший за 2015 рік, коли у відповідь на аналогічне запитання стосовно Гілларі Клінтон 63% американців були готові бачити у Білому домі жінку-президента.

"Якщо ви подивитеся на питання, чи готові люди до жінки-президента зараз у порівнянні з 2015 роком, ви могли б сподіватися на дев'ять років прогресу. Натомість ви бачите значне падіння в тому, чи вважають американці, що країна готова. Існує поширена думка, що жінки не матимуть жодних шансів серед значної частини електорату. Коли ми запитували людей, кого Гарріс має обрати своїм візаві – чоловіка чи жінку, більшість відповіли, що це не має значення. Але 35% демократів сказали, що вона повинна обрати чоловіка, а 6% сказали, що жінку. Існує думка, що бути жінкою, яка балотується на високу посаду, – це дуже невигідно", – резюмував Бялік.

Раніше "Телеграф" писав, що віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що буде балотуватися у президенти США. Її кандидатура отримала величезну підтримку після того, як чинний президент США Джозеф Байден несподівано оголосив про вихід з президентських перегонів. До речі, ми вже розповідали, хто така Камала Гарріс, що говорить про Україну і які має шанси на перемогу.

23 липня Гарріс випередила експрезидента Дональда Трампа у загальнонаціональному опитуванні, яке провели після рішення Джозефа Байдена покинути президентські перегони. Гарріс набрала 44% симпатій виборців проти 42% у Трампа.