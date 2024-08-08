Волз VS Венс: що кандидати у віцепрезиденти США думають про Україну, Росію та Китай

Тім Волз та Джей Ді Венс мають різні погляди на зовнішню політику США.

Хоча кандидати у віцепрезиденти США традиційно віддзеркалюють риторику своїх "старших напарників" та засади партії загалом, ніхто не забороняє їм мати власні переконання та погляди, у тому числі на питання зовнішньої політики. І демократ Тім Волз, і республіканець Джей Ді Венс були щедрі на публічні заяви з таких питань.

"Телеграф" проаналізував, що Волз та Венс казали стосовно трьох основних тем: війни в Україні, конфлікту на Близькому Сході та загроз з боку Китаю.

Україна: байдужість і підтримка

Соратник Дональда Трампа — Джей Ді Венс належить до табору республіканців, які ставляться до військової підтримки України критично та прагматично, не вбачаючи в цьому гострої потреби для США. За кілька днів до того, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, Венс сказав: "Мушу бути чесним з вами, мені байдуже, що станеться з Україною так чи інакше".

Відтоді він критикував допомогу, яку адміністрація Джо Байдена надавала Києву, і навіть виступав зі звинуваченнями українського керівництва в корупції.

"Я захоплююся хоробрими українцями… Але давайте не плутати мужність українських військових з тим фактом, що вони мають найкорумпованіше керівництво та уряд у Європі і, можливо, найкорумпованіше керівництво будь-де у світі", — сказав Венс під час виступу в Heritage Foundation у квітні 2023-го.

Сенатор не підтримував пакет допомоги на суму 61 ​​мільярд доларів, який був критично важливим для Києва, у квітні цього року. Позиція республіканця полягала в тому, що, перш ніж думати про Україну, США доречніше сфокусуватися на власних проблемах.

Напередодні голосування вийшла колонка Венса на сайті The New York Times, в якій він стверджував: США не мають стільки ресурсів та зброї, скільки потребує Україна. А самій Україні бракує людських ресурсів, щоб здобути перевагу над Росією.

"Ці 60 мільярдів доларів – це незначна частка того, що було б потрібно, щоб змінити ситуацію на користь України. Але це не лише питання доларів. По суті, нам бракує потужностей для виробництва такої кількості зброї, яку Україна потребує від нас, щоб виграти війну", — писав він.

І висловив думку, що виходом із ситуації є підштовхування Києва й Москви до переговорів.

"Дотримуючись оборонної стратегії, Україна може зберегти свою дорогоцінну військову силу, зупинити кровопролиття та дати час для початку переговорів. Але для цього і американське, і українське керівництво мають визнати, що заявлена мета пана Зеленського щодо війни — повернення до кордонів 1991 року — є фантастичною.

Білий дім неодноразово заявляв, що не може вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Це абсурд. Адміністрація Байдена не має життєздатного плану перемоги українців у цій війні. Що швидше американці зіткнуться з цією правдою, то швидше ми зможемо виправити цей безлад і стати посередником у мирі", — написав Венс.

Раніше політик нарікав, що США не можуть допомогти всім і мають визначати пріоритети, й Україна — не один із них. Хоча Венс засуджує російську агресію, допомогу Києву він сприймає радше як "моральний хрестовий похід".

"Ми повинні зосередитися на інтересах національної безпеки Америки. Я думаю, що це Китай. Я думаю, що треба впевнитися: якщо, крий Боже, китайці вторгнуться на Тайвань, ми зможемо забезпечити там надійну підтримку… Ми не можемо підтримувати чотири різні війни у чотирьох різних куточках світу…

Є чиновники Пентагону, є адміністрація Байдена, є багато людей, які кажуть, що у нас небезпечно мало такого основного військового обладнання, як артилерійські снаряди та ракетні системи. Ми так багато віддали цього Україні, що нам бракує для власної національної безпеки. То що ж нам робити?

Відповідь така: відновити нашу армію та зосередитися на власних проблемах. Це може бути неприємно, але робота американських лідерів полягає в тому, щоб поставити наших громадян на перше місце, не брати участь у моральних хрестових походах у кожному куточку світу".

6 серпня під час передвиборчого мітингу в Філадельфії Джей Ді Венс оголосив про необхідність просування "прийнятного миру" для України. Й заявив, що Камала Гарріс не здатна вести переговори з російським диктатором Путіним для досягнення цього.

"Потрібен перемовник, якого Путін поважає. Чи є тут хтось такий? Очевидно, ми зараз перебуваємо серед упередженої публіки, але чи хтось тут вважає, що Володимир Путін поважає Камалу Гарріс? Вона всіх вас боїться. І вона точно не зможе сісти з Володимиром Путіним та просувати прийнятний мир", — заявив соратник Трампа.

Натомість за соратником Камали Гарріс Тімом Волзом закріпився статус друга України. У перший день повномасштабного вторгнення РФ губернатор Міннесоти зайняв проукраїнську позицію, жодного разу не виступаючи з критикою Києва:

"Міннесота підтримує народ України та засуджує Росію за цю незаконну агресію. Лідери в усьому світі повинні об’єднатися і відповісти на цей напад на демократію", — написав він у соцмережі Х.

4 березня, услід за санкціями Білого дому проти РФ, губернатор Волз підписав указ з вимогою до всіх державних установ розірвати будь-які зв'язки з російськими структурами, а 6 березня політик проголосив День солідарності з Україною в Міннесоті.

Одночасно з внутрішніми кроками на підтримку українців, Волз проводив зустрічі і з іноземними політиками, наприклад, міністром закордонних справ Латвії Кріш'янісом Каріньшем: серед іншого говорили про геополітичну ситуацію на тлі жорстокої агресії РФ.

У квітні 2023 року Волз брав участь в онлайн-зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, наголошуючи на солідарності з українською громадою в своєму штаті. "Міннесота є домом для багатьох українських сімей, і ми продовжимо приймати та підтримувати українських біженців у нашому штаті", — казав Волз.

У листопаді 2023 року, коли Німецький фонд Маршалла та Фонд Говарда Баффета започаткували "Whistlestops for Ukraine", ініціативу громадської дипломатії між різними штатами, спрямовану на підтримку України, Міннесота стала першою зупинкою в рамках проєкту, а Тім Уолз проводив зустріч із місцевими фермерами, щоб загітувати їх.

У лютому 2024 року політик відвідував Посольство України в США, щоб налагодити офіційне партнерство між Міннесотою та Чернігівською областю.

Ще одна показова історія сталася ще коли Волз був представником свого штату в Конгресі. Так, у травні 2017 року розгорнувся скандал щодо звільнення Дональдом Трампом директора ФБР Джеймса Комі. Під його керівництвом бюро вело розслідування щодо можливих фактів втручання Росії у президентські вибори в США. ФБР перевіряло також і потенційні зв'язки штабу самого Трампа з російським керівництвом впродовж виборчої кампанії.

Причиною звільнення Комі називали спробу президента-республіканця зірвати це розслідування. Звісно, найбільше Трампа за такий крок критикували демократи. Серед них — Тім Волз.

"Нам негайно потрібен спеціальний прокурор, щоб забезпечити незалежне розслідування замовленої Путіним російської атаки на нашу демократію, включаючи, будь-які відповідні зв’язки між кимось, пов’язаним із тодішнім кандидатом Дональдом Трампом, і Росією…

Директор Комі попередив нас, що Росія становить "найбільшу загрозу з усіх націй на Землі" для нашого демократичного процесу. З огляду на його раптову відставку президентом, наші найбільш актуальні та екзистенційні питання залишаються. Чи цей Білий дім координував дії з іноземним урядом, щоб виграти вибори?" — висловився Волз.

З цих слів можна припустити, що демократ розуміє небезпеку, яку несе Росія саме для Сполучених Штатів, і чому потрібні рішучі кроки для стримування Москви.

Близький Схід: проізраїльська позиція обидвох

На відміну від підтримки України, допомога Ізраїлю, на думку Джей Ді Венса, відповідає "найкращим інтересам" Америки. Коли у квітні 2024 року члени Сенату розглядали законопроєкт про надання військової допомоги як Ізраїлю, так і Україні, Джей Ді Венс очолив групу сенаторів, які запропонували виділити кошти лише Єрусалиму, пише The New York Times.

"Ізраїль має досяжну мету, — написав Венс у записці, яку поширив серед республіканців перед подачею законопроєкту. — Україна — ні".

На думку Венса, Ізраїль має "завершити роботу" проти терористичного угруповання ХАМАС у секторі Газа, що дозволить встановити зв’язки між Єрусалимом і Саудівською Аравією, і це означатиме нову еру на Близькому Сході.

"Наша мета на Близькому Сході має полягати в тому, щоб дозволити ізраїльтянам досягти хороших умов з Саудівською Аравією та іншими арабськими державами Перської затоки. Ми не зможемо це зробити, якщо ізраїльтяни не закінчать роботу з ХАМАС", — сказав він в інтерв’ю CNN у травні.

За даними Ради з міжнародних відносин, Тім Волз засудив напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

У березні 2024 року він заявив, що підтримує припинення вогню у війні між Ізраїлем і ХАМАС. Волз виступає за надання Сполученими Штатами більше гуманітарної допомоги палестинцям і закликає до розв’язання ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом двох держав.

"Має бути рішення про дві держави та дієвий вихід, — сказав він в одному з інтерв’ю. — Сполучені Штати мусять продовжувати наполягати на цьому, і ми повинні переконатися, що гуманітарна допомога надходить туди".

Китай: особиста історія проти жорсткої позиції

Джей Ді Венс назвав Китай "найбільшою загрозою" для США в інтерв’ю одразу після того, як Дональд Трамп обрав його своїм віцепрезидентом.

Венс заявив, що Трамп буде вести переговори про припинення війни в Україні, "щоб Америка могла зосередитися на справжньому питанні, яким є Китай", додавши, що це загроза, від якої Штати "повністю відволікаються".

Республіканець заявляв, що головним пріоритетом для США має бути запобігання китайському вторгненню на Тайвань. Попутно звинувачував адміністрацію Байдена в тому, що вона не зробила достатньо для зміцнення оборони острова.

Примітно, що Венс відкидає аргумент про те, що демонстрація сили проти російського диктатора Путіна стримає лідера КНР Сі Цзіньпіна.

"Китайці зосереджені на реальній силі, — сказав він. — Вони зосереджені на тому, наскільки ми сильні насправді, і щоб бути достатньо сильними, щоб дати відсіч китайцям, ми повинні зосередитися на цьому".

Тім Волз, своєю чергою, кілька десятків разів відвідував Китай й має особисту історію з цією країною.

По закінченні коледжу він рік працював вчителем у КНР, викладаючи школярам англійську мову, американську історію та культуру. Його приїзд збігся у часі з жорстоким придушенням китайською владою продемократичних протестів на площі Тяньаньмень у Пекіні та в інших місцях, внаслідок якого загинули тисячі людей. За словами політика, час, проведений у Китаї, вплинув на його погляди на життя китайців під тиском Комуністичної партії.

"Якби у них було належне керівництво, то не було б обмежень в тому, чого вони могли б досягти", — сказав він в інтерв’ю 1990 року, описуючи викладання там як "одну з найкращих речей", які він будь-коли робив.

Тім Волз із дружиною Гвен одружилися 4 червня — у річницю різанини на площі Тяньаньмень. Політик казав, що це дата, яку він ніколи не забуде. Медовий місяць подружжя провело також у КНР.

Певний час Волзи мали бізнес з організації поїздок молоді до Китаю.

Під час роботи в Конгресі Волз був членом комісії щодо КНР, що зосереджувалась на питаннях прав людини в країні. Був співавтором декількох законопроєктів, спрямованих на боротьбу з порушеннями прав людини китайським урядом.

У той час як Волз критикував правлячу партію, а також зростаючу агресію Пекіну в Південно-Китайському морі, він заявляв 2016 року: "Є багато сфер співпраці, у яких можна працювати. Я не належу до категорії людей, які вважають, що з Китаєм обов’язково мають бути ворожі відносини".

Приміром, 2019 року, будучи губернатором, Волз закликав Трампа припинити торгову війну з Пекіном.

Нині республіканці закидають Волзу прихильність до КНР, а демократи звинувачують опонентів у перекручуванні фактів.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю "Телеграфу" американський експерт Девід Сальво розповів, як може виглядати допомога Україні в разі обрання Дональда Трампа президентом США.