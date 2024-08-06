Тім Волз: що відомо про "напарника" Гарріс в боротьбі проти Трампа

Що відомо про Тіма Волза, "напарника" Камали Гарріс на цих виборах?

Передвиборчі перегони у США набирають обертів, і наступним її поворотом стане офіційне обрання Камалою Гарріс кандидата у віцепрезиденти від Демократичної партії. За даними американських медіа, про остаточний вибір стане відомо вже у вівторок, 6 серпня, коли кандидатка у президенти та її "напарник" почнуть турне "хиткими" штатами, які вирішують результати цих виборів.

Однак видання CNN уже встигло повідомити, що з-поміж інших Гарріс зробила вибір на користь 60-річного губернатора Міннесоти Тіма Волза.

"Телеграф" розповідає, що відомо про кандидата у віцепрезиденти.

Військовий, вчитель і критик республіканців

Тім Волз народився і виріс у Небрасці. У 17 років вступив до армії — 24 роки прослужив у Національній гвардії й пішов у відставку у званні старшого сержанта.

За освітою — педагог. На початку кар’єри рік викладав дітям у Китаї за програмою для американських педагогів. По поверненні в Сполучені Штати працював в середній школі в рідній Небрасці. 1994 року разом із дружиною Гвен переїхав до південної Міннесоти, де продовжив роботу вчителем, а також став шкільним тренером з американського футболу.

2006 року Волз був обраний до Палати представників Конгресу США від округу в Міннесоті, в якому переважно домінували республіканці. Його п’ять разів переобирали на цій посаді, доки 2019 року політик сам не пішов у відставку, щоб зайняти пост губернатора штату. 2022 року був успішно переобраний, перемігши кандидата в губернатори від Республіканської партії.

"За шість років керування Волза Міннесотою відбулася низка політичних і соціальних потрясінь. Спочатку прийшла пандемія COVID-19, а потім у її розпал сталося вбивство Джорджа Флойда білим поліцейським, що поклало початок глобальним антирасистським демонстраціям.

Волз впорався з усім цим – поряд із більш звичайними скаргами на марнотратство – настільки добре, що на початку 2023 року очолював трифекту Демократичної партії в уряді штату (політична ситуація, за якої одна політична партія контролює виконавчу та законодавчу владу. — Ред.)", — описує CNN.

У листопаді "хитка" Міннесота стане важливим штатом для Камали Гарріс, утім, причин для занепокоєння в демократів тут поки нема — опитування Fox News, проведене наприкінці минулого місяця, показало, що Гарріс випереджає Дональда Трампа на шість пунктів — 52% проти 46%.

Натомість, як пише The Hill, постать Волза в ролі віцепрезидента може привабити виборців, які проживають у сільській місцевості на Середньому Заході.

Волз розглядається як привабливий варіант для незалежних і поміркованих демократів як політик із робітничого класу з походженням з глибинки, який випромінює енергетику "когось із життєвим досвідом, який можна порівняти з багатьма людьми в сільській Америці", зазначала колишня сенаторка-демократка Гайді Хейткамп. Як "напарник" Гарріс, Волз міг би допомогти демократам зміцнити підтримку в "хитких" штатах, звернувшись до робочого класу, білих виборців із сільської місцевості, які нині голосують за республіканців, додала екссенаторка.

Крім того, обрання Волза свідчить про наміри Камали Гарріс зосередитися на подальшій системній роботі з "блакитною стіною" — так називають 18 американських штатів і округу Колумбія, де Демократична партія послідовно перемагала на президентських виборах між 1992 і 2012 роками.

Останнім часом Волз відзначився яскравою критикою членів Республіканської партії, назвавши їх "дивними". Політик стверджував, що кампанія Дональда Трампа зосереджена на тактиці культурної війни, а не на політиці, яка допоможе людям. За оцінкою Волза, ця тактика роз’єднала невеликі містечка в Америці.

"Нам не подобається, коли ми навіть не можемо піти на вечерю до Дня подяки з нашим дядьком, тому що все закінчується якоюсь дивною сваркою, яка є непотрібною", — сказав Волз. Та продовжив: "Це правда, ці хлопці просто дивні" (англ. weird dudes), маючи на увазі Трампа та його політичного напарника Джей Ді Венса.

Слово "дивні" щодо республіканців завірусилося й закріпилося в кампанії Демократичної партії.

Яка позиція Тіма Волза щодо України

"Міннесота продовжить підтримувати Україну, яка захищає свободу та демократію", — написав Волз 22 лютого 2024 року, за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії.

Тоді він відвідував Посольство України в США, щоб налагодити офіційне партнерство між державним, приватним і академічним секторами Міннесоти та Чернігівської області.

6 березня 2022 року Волз проголосив день солідарності з Україною в Міннесоті у відповідь на російську агресію проти нашої держави. А в червні підписав законопроєкт про припинення інвестицій і контрактів, пов’язаних з Росією.

У квітні 2023 року губернатор брав участь в онлайн-зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, "щоб висловити підтримку Україні та солідарність з українською громадою Міннесоти".

"Міннесота підтримує Україну, — сказав Волз. — Для мене було честю почути президента Зеленського з перших вуст і запропонувати йому нашу непохитну підтримку. Міннесота є домом для багатьох українських сімей, і ми продовжимо приймати та підтримувати українських біженців у нашому штаті".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Трамп зневажливо відмовився від дебатів з Гарріс і дав дивне пояснення.