Обидва "чекають з нетерпінням": Трамп і Гарріс призначили дату дебатів

Вони нарешті змогли домовитись про дату

Кандидат у президенти Дональд Трамп, який спочатку відмовлявся від публічних дебатів зі своєю конкуренткою Камалою Гарріс, а потім наполягав на іншій даті та телеканалі FoxNews, погодився на дебати на ту дату і в тому місці, як і було заплановано ще коли Джо Байден не вийшов із президентських перегонів. Дебати Гарріс-Трамп відбудуться 10 вересня на ABC News.

Як повідомляє CNN, виступаючи на пресконференції у Флориді, Трамп сказав, що він "з нетерпінням чекає" дебатів із віцепрезидентом. Він додав, що є домовленості про майбутні дати дебатів з Fox News 4 вересня, з ABC 10 вересня та з NBC 25 вересня.

"ABC News проведе дебати кандидатів у президенти 10 вересня на каналі ABC. Віцепрезидент Гарріс і колишній президент Трамп підтвердили, що візьмуть участь у дебатах ABC", — йдеться у заяві телеканалу.

Старший радник Трампа та джерело ABC, знайоме з цим питанням, уточнили, що правильні дати, які Трамп погодив з телеканалами, такі: 4 вересня з Fox News, 10 вересня з ABC та 25 вересня з NBC. За словами Трампа, "незначні деталі" ще опрацьовуються, включаючи аудиторію та місце проведення. При цьому він не забув принизливо висловитися про свою конкурентку.

"Інша сторона має погодитися з умовами. Вони можуть погоджуватись, а можуть і не погоджуватися. Я не знаю, чи погодяться вони. (Гарріс, — ред.) не давала інтерв'ю. Вона не може дати інтерв'ю. Вона ледь компетентна і не може дати інтерв'ю. Я з нетерпінням чекаю на дебати, бо вважаю, що нам потрібно прояснити ситуацію", — заявив республіканець.

Гарріс, яка раніше погодилася на дебати на каналі ABC, підтвердила свою участь. Вона теж заявила, що чекає на них з нетерпінням.

"Я рада, що він нарешті погодився на дебати 10 вересня. Я з нетерпінням чекаю на це і сподіваюся, що він з’явиться", — сказала Харріс.

Їй поставили запитання, чи вона допускає участь в інших дебатах, згаданих Трампом. На що демократка відповіла: "Я рада поговорити про додаткові дебати після 10 вересня".

Дебати на каналі ABC спочатку були узгоджені Трампом і нинішнім президентом Байденом, перш ніж останній вийшов із гонки. Раніше цього тижня Трамп заявив, що не дискутуватиме з Гарріс, якщо вона не погодиться взяти участь у запропонованих дебатах Fox News 4 вересня.

Як повідомляв "Телеграф", голова Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що перемога Трампа на виборах президента США не створить загрози подальшій допомозі Україні. Політик під час нещодавньої розмови з українським президентом Володимиром Зеленським порадив йому не слухати розмови, що Трамп просуватиме інтереси російського диктатора Володимира Путіна.