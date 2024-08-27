Не поділили мікрофон: дебати Трампа та Гарріс під загрозою зриву

Дебати мають відбутися 10 вересня

Наступні дебати між кандидатами у президенти США Дональдом Трампом та Камалою Гарріс опинилися на межі зриву. Причиною тому стало питання про те, як варто відключати мікрофони кандидату, поки каже його опонент, чи залишати включеними.

Про це пише CNN. Зазначається, що команда Трампа ухвалила угоду про те, щоб мікрофони на дебатах були активними лише у того кандидата, якому надано слово.

При цьому команда Гарріс наполягає на тому, щоб мікрофони завжди були включеними, що розходиться з позицією представників команди демократів на попередніх дебатах Трампа і чинного президента США Джо Байдена.

Зрештою, Трамп заявив, що йому все одно, будуть мікрофони включені або відключені.

"Ми погодилися на ті ж правила. Не знаю, для мене це не має значення, я б вважав за краще, щоб вони були (включені, — ред.), але угода була такою, як минулого разу", — сказав він журналістам.

Водночас кандидат від республіканців додав, що поки не впевнений, чи взагалі хоче брати участь у дебатах, оскільки вони транслюватимуться на каналі ABC, який він вважає "упередженим і фейковим". Трамп також додав, що не витрачає час на підготовку до дискусії з Гарріс і переконаний, що його життєвий досвід сам по собі є підготовкою.

На попередніх дебатах між Байденом та Трампом мікрофони не були включені постійно.

Дебати на каналі ABC спочатку були узгоджені Трампом і нинішнім президентом Байденом, перш ніж той вийшов із гонки.