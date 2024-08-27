Не поделили микрофон: дебаты Трампа и Харрис под угрозой срыва

Дебаты должны состояться 10 сентября

Грядущие дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис оказались на грани срыва. Причиной тому стал вопрос о том, как стоит ли отключать микрофоны кандидату, пока говорит его оппонент, или же оставлять включенными.

Об этом пишет CNN. Отмечается, что команда Трампа приняла соглашение о том, чтобы микрофоны на дебатах были активны лишь у того кандидата, которому предоставлено слово.

При этом команда Харрис настаивает на том, чтобы микрофоны были всегда включенными, что расходится с позицией представителей команды демократов на предыдущих дебатах Трампа и действующего президента США Джо Байдена.

В конечном итоге Трамп заявил, что ему все равно, будут ли микрофоны включены или отключены.

"Мы согласились на те же правила. Не знаю, для меня это не имеет значения, я бы предпочел, чтобы они были (включены, — ред.), но соглашение было таким, как в прошлый раз", — сказал он журналистам.

Вместе с тем кандидат от республиканцев добавил, что пока не уверен, хочет ли вообще принимать участие в дебатах, поскольку оно будет транслироваться на канале ABC, который он считает "предвзятым и фейковым". Трамп также добавил, что не тратит время на подготовку к дискуссии с Харрис и убежден, что его жизненный опыт сам по себе является подготовкой.

На предыдущих дебатах между Байденом и Трампом микрофоны не были включены постоянно.

Дебаты на канале ABC первоначально были согласованы Трампом и нынешним президентом Байденом, прежде чем тот вышел из гонки.