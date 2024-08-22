"Навалив крінжи": Трампа викрили на брехні в бік Гарріс, до чого тут Путін

У ЗМІ навели правдиві факти

У середу, 21 серпня, колишній президент США Дональд Трамп заявив, що його опонент від Демократичної партії на президентських виборах, віцепрезидентка Камала Гарріс, зустрічалася з президентом Росії Володимиром Путіним за кілька днів до того, як РФ напала на Україну у 2022 році.

Видання CNN спростувало неправдиву заяву Трампа. Аналітики наводять декілька фактів, які вказують на те, що цього не могло бути.

Що сказав Трамп

У промові в Північній Кароліні Трамп сказав: "Згадайте, коли Байден послав Камалу в Європу, щоб зупинити війну в Україні. Вона зустрілася з Путіним, а потім через три дні він напав. Як вона вчинила? Як ви вважаєте, чи добре вона виконала свою роботу? Вона зустрілася з Путіним, щоб сказати йому: "Не роби цього". А через три дні він напав; тоді й почався напад. Чи знаєте ви це, генерале?" (Генерал-лейтенант армії у відставці Кіт Келлог був на заході в Північній Кароліні.)

Видання пише, що твердження Трампа неправдиві. Гарріс ніколи не зустрічалась з Путіним. Насправді вона зустрічалася з союзниками США, включно з президентом України Володимиром Зеленським, на Мюнхенській конференції з безпеки за кілька днів до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Тоді Путіна на конференції не було.

В Росії заявили наступне: "Відверто кажучи, я не можу пригадати жодного контакту між президентом Путіним і місис Гарріс", — сказав речник Кремля.

У CNN додали, що адміністрація Байдена все ще намагалася стримати вторгнення в Україну під час поїздки Гарріс на конференцію в Німеччині у 2022 році, але високопосадовці адміністрації, включно з самим президентом Джо Байденом, дали зрозуміти, що вони вірять, що Путін уже рухається до вторгнення. Коли Гарріс прямувала до Німеччини, Байден сказав журналістам, що, на його думку, російська атака "станеться протягом наступних кількох днів".

У день початку Мюнхенської конференції журналісти повідомили, що високопоставлений чиновник адміністрації сказав, що Гарріс має три ключові цілі: "Зосередитися на "швидко мінливій" ситуації на місці, підтримувати повну згоду з партнерами та надіслати чітке повідомлення Росії, що США надає перевагу дипломатії, але готовий у разі російської агресії".

Варто звернути увагу і на те, що Мюнхенська конференція проходила з 18 по 20 лютого 2022 року; Росія почала вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Раніше "Телеграф" писав, що губернатор Міннесоти Тім Волз на з'їзді Демократичної партії США оголосив про згоду балотуватися на посаду віцепрезидента на майбутніх виборах.