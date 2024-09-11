"Спокій, а не хаос": попзірка Тейлор Свіфт розповіла, кого підтримає на виборах у президенти США

Підписалася як "бездітна кошатниця"

Американська попзірка Тейлор Свіфт підтримала кандидатуру Камали Гарріс на виборах президента США. Надзвичайно популярна у світі співачка подивилася дебати двох кандидатів і заявила, що на виборах голосуватиме саме за Гарріс.

Відповідний допис вона зробила на своїй сторінці у Facebook. Примітно, що підписалася Свіфт як "бездітна кошатниця", що є прямою відсилкою на слова напарника Трампа, сенатора Джей Д. Венса, який свого часу саме так назвав Камалу Гарріс.

"Я буду голосувати за Камалу Гарріс і Тіма Волза на президентських виборах 2024 року. Я голосую за, тому що вона бореться за права і, тому що, на мою думку, потрібен воїн, щоб їх відстоювати. Я вважаю, що вона стійкий, талановитий лідер, і я вірю, що ми можемо досягти набагато більшого в цій країні, якщо нами керуватиме спокій, а не хаос. Мене дуже підбадьорив і вразив її вибір напарника, який десятиліттями відстоював права ЛГБТК+, право на ЕКЗ і право жінки на власне тіло", — написала Свіфт.

Вона також зізналася, що її бентежить велика кількість дезінформації навколо президентської кампанії Трампа. Так, нещодавно, як зауважила Свіфт, на сайті Трампа була розміщена інформація про те, що вона нібито підтримує його кандидатуру (це виявилося добре змонтованим діпфейком) і це неабияк розхвилювало співачку.

"Це справді викликало у мене острах щодо застосування ШІ та небезпеки поширення дезінформації. Це привело мене до висновку, що я повинна бути дуже прозорою щодо своїх фактичних планів на ці вибори. Найпростіший спосіб боротьби з дезінформацією – правда", — написала Свіфт та підкреслила, що кожен громадянин США обов’язково має дослідити кожного з кандидатів, добре ознайомитися з усім, що про них відомо і зробити свій вибір.

Хто така Тейлор Свіфт

Американська попзірка Тейлор Свіфт давно перестала бути просто співачкою. Її вплив у США і за межами країни просто колосальний.

Альбоми Свіфт — одні з найбільш продаваних у світі за всі часи музики, сама ж співачка вважається однією з найбільш видатних музиканток 21 століття.

Вона стала культурним і економічним феноменом. Її концерти пожвавлюють економіку цілих регіонів, підвищуючи доходи громадського транспорту, магазинів одягу готельного бізнесу, а суперечки з великими компаніями змінюють правила гри в усій музичній галузі США.

У 2023 році Свіфт стала людиною року за версією журналу Time. І це при тому, що її конкурентами були, наприклад, король Великобританії Карл III, голова КНР Сі Цзіньпін і співзасновник OpenAI Сем Альтман. Крім того, співачка стала першою жінкою у світі, яка двічі отримала це звання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Гарріс під час дебатів заявила Трампу, що Путін "з'їв би його на обід".