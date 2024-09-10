Дональд Трамп vs Камала Гарріс: ШІ назвав кандидата, який має більше шансів перемогти на дебатах

Камала Гарріс і Дональд Трамп мають схожі шанси, але їхні сильні та слабкі сторони досить різні

Дебати між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом відбудуться вже сьогодні. Поєдинок обіцяє стати одним із найбільш очікуваних політичних подій у Сполучених Штатах. Соцопитування в США показують, що Гарріс, не має істотного відриву від Трампа. Букмекерські контори мають схожі результати ставок. Ще одним аналітиком може стати штучний інтелект, спираючись на свою базу знань. Ми запитали у двох передових мовних моделей — ChatGPT-4 та Claude AI — чого нам чекати від результатів словесного поєдинку між лідеркою демократів і очільником республіканців.

Прогнози від ChatGPT-4

Дональд Трамп: 7/10

Сильна харизма і вміння маніпулювати емоціями аудиторії.

Ефективний у популістичних меседжах.

Слабкі місця: схильність до конфронтаційності, можливість втрати підтримки через агресивний стиль і недостатню деталізацію у фактах.

Камала Гарріс: 6/10

Логічна, аргументована і чітка у своїй позиції, що приваблює виборців, орієнтованих на факти.

Сильна підтримка серед молодих виборців, жінок і меншин.

Слабкі місця: іноді сприймається як занадто стримана, що може не залучити виборців, які прагнуть більш емоційного і рішучого лідера.

Прогнози від Claude AI

Дональд Трамп: 6/10

Має більший досвід участі у президентських дебатах

Його стиль часто привертає увагу та запам'ятовується

Має сильну базу підтримки

Вміє контролювати наратив дебатів

Камала Гарріс (5/10):

Має значний досвід у юридичних дебатах та аргументації

Краще обізнана з поточною політикою адміністрації

Може апелювати до ширшої аудиторії

Менш схильна до суперечливих заяв, які можуть відштовхнути частину виборців

прогнози ШІ

Обидві моделі ШІ показують, що Трамп має невелику перевагу завдяки досвіду та сильному емоційному впливу на аудиторію. Утім Гарріс може дати йому серйозний бій, адже її сильними сторонами можуть стати логічні, послідовність і раціональність, властиві юристам.

Однак результат вирішать не прогнози чи моделі, а реальна взаємодія кандидатів на сцені. Тому хто виграє – це питання не тільки фактів чи харизми, але й того, наскільки вдало кожен із кандидатів підготується і зможе показати себе у найкращому світлі.

Коли саме дивитися дебати, як довго вони триватимуть та інші деталі читайте у нашому розгорнутому матеріалі. Також "Телеграф" розповідав про сильні та слабкі сторони Трампа та Гарріс.