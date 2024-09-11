Теледебати Гарріс і Трампа: хто став переможцем — опитування CNN

Результати опитування відображають думки про дебати лише серед тих виборців, які включилися до трансляції, і не відображають погляди всієї публіки, яка голосує

Результати опитування за підсумками теледебатів у Філадельфії між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс показали, що перемога дісталася представниці Демократичної партії. Зареєстровані виборці, які спостерігали за процесом, вирішили, що Гарріс показала найкращий результат.

Про це пише CNN, посилаючись на дані власного опитування. Наголошується, що 63% респондентів віддали свої голоси за Камалу Гарріс. Водночас 37% американців вважають, що перемогу здобув опонент Гарріс Дональд Трамп.

Зареєстровані виборці, які спостерігали за дебатами, розділилися на думці про те, який із кандидатів краще розуміє проблеми, з якими стикаються такі люди, як вони. 44% відповіли, що Гарріс розуміє, а 40% обрали Трампа.

Однак аудиторія віддала Трампу 20-очкову перевагу над Харріс після дебатів з питань управління економікою, 55% проти 35% — розрив трохи більший, ніж до їхнього виступу у Філадельфії.

До речі, спостерігачі за дебатами в опитуванні на 6 процентних пунктів частіше були республіканцями, ніж демократами, що становить аудиторію, яка приблизно на 4 відсоткові пункти більше схиляється до Республіканської партії, ніж усі зареєстровані виборці в країні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що штучний інтелект назвав кандидата, який має більше шансів перемогти на дебатах між Трампом та Гарріс.