У США помітили НЛО над ядерною базою, Конгрес збереться на слухання з цього приводу (фото, відео)

У конгресі США пройдуть слухання з НЛО

Кілька днів тому за 60 миль (близько 96 км — ред.) від ядерної бази ВПС США в Монтані зафіксовано появу величезного НЛО. Очевидці ламають голову, не розуміючи, що це було.

У зв’язку з цим Конгрес США має намір до кінця місяця провести публічні слухання. Про це у неділю, 15 вересня, повідомило видання Daily Mail.

Що відомо про появу НЛО на американській ядерній базі

Видання пише, що свідки сфотографували літаючий об’єкт з "тоннами мерехтливих і вогнів, що обертаються". Очевидці впевнені, що це був не Starlink Ілона Маска. Об’єкт мав форму диска з вогнями, що обертаються.

Слухання у Сенаті

Проведення слухань підтвердила сенатор-демократ від Нью-Йорка Кірстен Гіллібранд. Вона зазначила, що комітет із збройних сил сенату представить "звіт про те, скільки невідомих повітряних явищ ми оцінили та проаналізували, і дамо приклади того, що ми ідентифікували і що не ідентифікували".

"Для мене це пріоритет, тому що я вважаю, що дуже важливо, щоб ми продовжували робити речі загальнодоступними", - наголосила вона, говорячи про розслідування явищ, пов’язаних із появою НЛО.

Крім того, на Капітолійському пагорбі розпочато розслідування, оскільки багато американців повідомляли про свої спостереження НЛО.

Раніше Телеграф писав, що НЛО над Україною військові бачать постійно. Вчений розповів про аномальні зони та про те, як виглядає в тепловізор полтергейст.