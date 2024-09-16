В США заметили НЛО над ядерной базой, Конгрес соберется на слушания по этому поводу (фото,видео)

В конгрессе США пройдут слушания по НЛО

Несколько дней назад в 60 милях (около 96 км — ред.,) от ядерной базы ВВС США в Монтане зафиксировано появление огромного НЛО. Очевидцы ломают голову, не понимая, что же это было.

В этой связи Конгресс США намерен до конца месяца провести публичные слушания. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщило издание Daily Mail.

Что известно о появлении НЛО на американской ядерной базе

Издание пишет, что свидетели сфотографировали летающий объект с "тоннами мерцающих и вращающихся огней". Очевидцы уверены в том, что это был не Starlink Илона Маска. Объект имел форму диска с вращающимися огнями.

Слушания в Сенате

Проведение слушаний уже подтвердила сенатор-демократ от Нью-Йорка Кирстен Гиллибранд. Она отметила, что комитет по вооруженным силам сената представит "отчет о том, сколько неопознанных воздушных явлений мы оценили и проанализировали, и дадим примеры того, что мы идентифицировали и что не идентифицировали".

"Для меня это приоритет, потому что я считаю, что очень важно, чтобы мы продолжали делать вещи общедоступными", — подчеркнула она, говоря о расследовании явлений, связанных с появлением НЛО.

Кроме того, на Капитолийском холме начато расследование, так как многие американцы сообщали о своих наблюдениях НЛО.

Ранее "Телеграф" писал, что НЛО над Украиной военные видят постоянно. Ученый рассказал об аномальных зонах и о том, как выглядит в тепловизор полтергейст.