І ЗСУ, і росіяни на фронті бачать НЛО: український вчений повідомив подробиці

Близько 80-85% явищ виявляються звичайного походження

Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій (УНІЦЯ) "Зонд" отримує близько 30-40 повідомлень про аномальні явища на рік. Про них повідомляють і військові, і цивільні.

Про це зазначив глава УНІЦЯ, кандидат технічних наук Артем Білик у матеріалі "Телеграфа" "НЛО над Україною військові бачать постійно: вчений про аномальні зони і про те, як виглядає в тепловізор полтергейст". Він додав, що таких повідомлень стає більше і знімаються вони на камери БпЛА, за допомогою тепловізорів та інших засобів.

"Слід зазначити, що противник також бачить ці явища і зазначає, що це не є російськими чи нашими дронами, чи іншими літальними апаратами", — поділився Артем Білик.

Він зазначив, що аномальні об’єкти в небі демонструють характеристики, які поки що не можуть бути досягнуті відомими засобами. Об’єкти можуть миттєво прискорюватися, раптово з’являтися та зникати, демонструвати світлові ефекти. Країна, яка першою зрозуміє принципи їхньої побудови, здійснить цивілізаційний прорив.

Раніше ми розповідали, що над США помітили величезний літаючий об’єкт. Наступного дня незвичне явище помітили і над Україною.