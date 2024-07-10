В Україні знову бачили "НЛО": росіяни спробували збити його своєю ППО (фото та відео)

Все пояснюється просто

У ніч на середу, 10 липня, в Україні помітили "НЛО": мережі з’явилося безліч фото цікавого об’єкта, який виявився прольотом другого ступеня ракети Ariane 6. Українці не вперше за останній час спостерігають у небі щось цікаве — раніше дивний літаючий об’єкт бачили над Києвом.

Повідомлення, що кияни та жителі інших регіонів України спостерігають у небі незвичайне явище, з’явилося невдовзі після опівночі. У мережі з’явилися фото та відео "НЛО", хтось подумав, що це російський безпілотник. Об’єкт виглядав як свічення у небі з двома ядрами.

Незабаром освітній проєкт про космос Alpha Centauri повідомив у своєму Telegram-каналі, що незвичайне явище, яке спостерігають у небі українці, — проліт другого ступеня ракети Ariane 6.

Кумедно, що в Росії прийняли проліт ступеню Ariane 6 за щось вороже з боку України. Росіяни в Ростовській області навіть спробували збити його своєю ППО.

Ракету Ariane 6 запустили 9 липня з космодрому Європа у Французькій Гвіані у Південній Америці. Місія Ariane 6 важлива для відновлення автономного доступу Європи до космосу. Цю ракету використовуватимуть для виведення корисного навантаження на низьку навколоземну та геоперехідну орбіти Землі.

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