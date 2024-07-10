"НЛО" над Україною виявилося космічною ракетою Ariane-6: що про неї відомо (фото, відео)

Європа робить на неї великі ставки

У ніч проти середи, 10 липня, у небі над Києвом помітили цікавий об’єкт. Хтось подумав, що це НЛО, хтось прийняв його як російський безпілотник. В результаті виявилося, що це проліт другого ступеня ракети Ariane 6.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що це за ракетоносій, як він виглядає і чим відрізняється від попередників.

Після довгої експлуатації Ariane 5 Європа залишилася без незалежного доступу до космосу. З 2014 року велася розробка нового покоління ракет-носіїв важкого класу сімейства "Аріан". І, нарешті, було створено наступне покоління ракети — Ariane 6. У створенні брало участь 13 європейських країн на чолі з Францією, а на розробку витрачено близько 4 мільярдів євро.

Аріан 6

Ракета Аriane 6 вирушає у політ.

Відомо про дві основні версії ракети. Легка версія Ariane 62 із двома бічними твердопаливними прискорювачами здатна нести корисне навантаження масою до 5 тонн. Заявлена вартість пуску – 75 млн євро. Аriane 64 – з чотирма прискорювачами, вона дозволяє виводити на орбіту до 10,5 тонн вантажу. Використовувати її планують у науці та телекомунікаціях, метеорології та спостереженні за Землею. Її заявлена вартість пуску – 115 млн євро.

Перший запуск Ariane 6 був запланований ще на 2020 рік, але технічні проблеми та зовнішні проблеми (зокрема пандемія COVID-19) кілька разів відсували терміни. Нарешті з космодрому Куру, розташованого у французькому департаменті Гвіана на північному сході Південної Америки, о 16:00 за місцевим часом ракета здійснила свій перший політ.

Він був демонстраційним. Політ мав "продемонструвати можливості та майстерність Ariane 6 у подоланні гравітації Землі та роботі в космосі".

"Успіх цього першого польоту знаменує початок експлуатаційної кар’єри Ariane 6, надаючи Європі автономний доступ до космосу", — зазначив генеральний директор Arianespace Стефан Ізраель.

Наступний Ariane 6 планується запустити вже цього року. На нову ракету покладаються великі надії. Очікується, що до 2026 року вона буде здійснювати від дев’яти до дванадцяти запусків на рік.

Раніше ми розповідали, що у Китаї в рамках китайсько-французької місії SVOM запустили космічну ракету Long March 2C. Її залишки впали на село.

Також у Китаї після падіння орбітальної ракети пролунав потужний вибух. Обійшлося без постраждалих.