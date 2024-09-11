Гарріс вже уявляє себе президентом: що говорять експерти про дебати в США

Думки фахівців розділились

У вівторок, 10 вересня, у США пройшли теледебати між віцепрезиденткою від Демократичної партії Камалою Гарріс та радикалом Дональдом Трампом. Вони відбулись вперше після того, як президент Джо Байден вибув із перегонів після його катастрофічних результатів у дебатах.

Дебати були організовані телеканалом ABC News у Філадельфії. "Телеграф" посилаючись на видання Northeastern розповість, що кажуть експерти та хто переміг.

Експерти поділились думками, що це було явним контрастом стилю, політики та бачення, у якому обидва кандидати були перевірені по-різному.

Ад'юнкт-професор державного управління в Northeastern Марта Джонсон каже, що Гарріс явно намагається спрямувати авторитет, серйозність і зрілість.

"Я думаю, що їй це вдалося досить добре", — додала експертка.

Окрім цього, за словами Джонсон, розділений екран і камери працювали на користь Гарріс.

"Вона невисока жінка, а Трамп досить високий. Часто в політиці зріст має значення. На розділеному екрані вони виявилися однаковими за висотою та розміром, що збільшило її вагу", — акцентувала професор.

Вона каже, що вона думала, що Гарріс розкинула якомога ширшу сітку, представляючи себе президентом для всіх.

"Вона применшила будь-які суперечливі позиції, — каже Джонсон, — і справді намагалася зосередитися на загальному посланні стабільності, свободи та прогресу вперед, зосередившись на сім’ях, робітничому класі та малому бізнесі".

Доцент кафедри політології Північно-східного університету, який підтримує агрегатор виборів Нік Бошан каже, що стратегія Гарріс, здається, була подвійною.

"По-перше, щоб відрізнити себе від Трампа, а по-друге, щоб нацькувати і розлютити його, щоб спровокувати непривабливі вигуки", — каже Бошан.

"Вона чітко підготувала низку тем, на які, як вона знає, він делікатний, і продовжувала продовжувати ці глузування, навіть якщо вони не були центральними для занепокоєння аудиторії, оскільки вони провокували Трампа демонструвати свою гнівну сторону", — додає Бошан.

Видатний професор політології та комп’ютерних наук з Північно-Східного регіону Девід Лазер очікує, що протистояння у вівторок матиме такий самий незначний ефект.

"Навіть з останнім опитування не сильно змінилися", — каже Лазер. "Це був явно епічний провал Байдена — і еліта Демократичної партії, безумовно, запанікувала, — але реальність така, що опитування не сильно змінилися".

Це тому, що Лазер каже, що партійна підтримка на цьому пізньому етапі досить добре забезпечена.

"Якщо тут є справжня частка, так це те, що все ще є достатня кількість людей, які не мають особливої ​​думки про Гарріс, тому для деяких виборців це є їхнє перше знайомство з нею", — каже він.

Раніше "Телеграф" писав, що попзірка Тейлор Свіфт розповіла, кого підтримає на виборах у президенти США.