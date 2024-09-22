Трамп відмовився проводити другий раунд дебатів з Гарріс: як він це пояснив

Трамп відмовився від другого раунду дебатів з Гарріс

Колишній президент США Дональд Трамп, кандидат на президентську посаду від республіканців, відмовився брати участь у другому раунді дебатів з віцепрезидентом Камалою Гарріс, кандидатом від демократів. Трамп відхилив запрошення телеканалу CNN.

Про це пише американське видання The Hill. Трамп заявив, що він, мовляв, провів не одні дебати, тому "вже занадто пізно".

"Вона провела одні дебати. Я провів два. Занадто пізно проводити ще одні. Я б із задоволенням, значною мірою, але вже занадто пізно. Голоси віддані", – заявив він.

Трамп додав, що на дебати Гарріс запрошували на телеканал Fox News. Зазначимо, що цей канал займає протрампістську позицію, тому Трампу було значно комфортніше проводити дебати саме там.

"Ви знаєте, Fox запросив нас, і я чекав, чекав, але вони відмовилися. Вони відмовили, а тепер вона хоче провести дебати на CNN прямо перед виборами, тому що вона сильно програє", – заявив він.

Гарріс і Трамп вийшли на дебати 10 вересня за вісім тижнів до виборів президента США. Кандидати готувалися до протистояння, яке є єдиними запланованими президентськими дебатами. Вони пройшли на телеканалі ABC News у Національному конституційному центрі Філадельфії.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп після дебатів сказав, що більше не проводитиме дебатів з Камалою Гарріс, оскільки вважає, що "виграв попередні", хоча думки експертів розділилися. Віце-президент США Камала Гарріс, своєю чергою, практично відразу заявила про свою готовність провести ще один тур дебатів.