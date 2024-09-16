"Цього не можна допустити": конгресмен США про виклики через Трампа, мир в Україні та фішку Тейлор Свіфт

Представник Демпартії вважає, що кандидат Гарріс продовжить підтримувати Україну

Увага всього світу прикута до майбутніх виборів президента у США. Наразі важко передбачити, хто стане переможцем. Але боротьба йде запекла. У передвиборчих кампаніях кандидати згадують про Україну. Та жоден з них не представив своє бачення закінчення війни та якою вони бачать перемогу України. Найближчим часом власний план їм та Джо Байдену представить президент Володимир Зеленський.

Чи підтримає цей план діючий лідер США, поки питання відкрите. Тим часом в Конгресі вже є побоювання, що у разі обрання Дональда Трампа президентом виникнуть певні труднощі як всередині країни, так і на міжнародній арені.

Конгресмен та демократ Джим Коста каже, що через передвиборчу кампанію Трампа Україна цього року отримала військову допомогу із великою затримкою. І у нього є побоювання, що це не останні виклики, які може принести кандидат від Республіканської партії. Детальніше про це Джим Коста розповів в інтерв’ю "Телеграфу" в рамках Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

"Гарріс підтримувала Україну як віцепрезидент. І вона знову чітко наголосила на цьому"

— Нещодавно Київ відвідав державний секретар США Ентоні Блінкен. Були очікування, що він оголосить про намір Білого дому погодитися на удари по Росії. Але цього не сталося. Що заважає вашій владі підтримати цей крок?

— Я очолив ініціативу членів Конгресу з метою закликати Адміністрацію [Байдена] схвалити використання зброї Україною для свого захисту. Нам сказали, що таке оголошення буде зроблено. І ми сподіваємося, що воно буде зроблено дуже скоро.

— Чому Америка не надає Україні достатньо зброї для перемоги у цій війні, а лише для того, щоб захищати себе?

— Гадаю, що ми постали перед труднощами у Сполучених Штатах щодо нашого власного ланцюга постачання. Очевидно, Конгрес не надав необхідної підтримки. Як член Конгресу, я це стверджую. Я сперечався зі своїми колегами про те, що нам потрібно робити більше. І ми повинні це робити не лише задля захисту України та нашої підтримки НАТО, але й для нашого власного національного захисту.

Одним з уроків, які ми винесли з вторгнення Росії в Україну і героїчних зусиль українського народу та його військових, є те, що нам потрібно краще забезпечувати себе необхідною оборонною зброєю для самозахисту. Зараз ми починаємо краще забезпечувати необхідну додаткову підтримку, але ми повинні робити ще більше.

— А чи погоджуєтеся ви, що повільне надання допомоги Україні робить Росію сильнішою на полі бою?

— Звісно. Ми мали затримку з додатковим пакетом фінансування на початку цього року. Це питання втягнулося в американську політику через Палату представників від республіканців, які хотіли пов'язати його не з війною в Україні, а з питаннями прикордонної безпеки. Ми вирішили питання прикордонної безпеки на двопартійній основі.

А потім колишній президент Трамп сказав республіканцям не підтримувати двопартійну угоду, тому що він хотів використовувати це як політичне питання для передвиборчої кампанії. Тим часом протягом п'яти з половиною — шести місяців Україна страждала. Люди гинули. Росія ставала більш агресивною, тому що Україна не могла відповідати, наприклад, в артилерійських боях. Ці п'ять з половиною місяців затримки викликали в нас розчарування, але для народу України це призвело до смертей. І я не можу пробачити деяких моїх республіканських колег за те, що вони грали в політику з цим фінансуванням.

— Чи дійсно США не мають розуміння, як перемогти Путіна, тому залишається чекати лише його смерті?

— Це частина політичної дискусії в Сполучених Штатах щодо того, наскільки агресивною є наша позиція. Дехто вважає, що ми не повинні щось робити, що ми повинні вийти з цього конфлікту. Я маю на увазі членів Конгресу. Вони вважають, що бути залученими у війну в Україну не в інтересах Америки. Очевидно, я рішуче не погоджуюся з ними. Це в наших інтересах. Це стосується захисту Америки. Тому дуже важливо, щоб ми залишалися залученими. Але, безумовно, в Конгресі США є різні думки.

— Тобто розуміння немає?

— Наразі більшість з нас, хто підтримує Україну, змогли забезпечити фінансування. І в кінцевому підсумку це справа української армії, яка працює разом зі своїми союзниками, Сполученими Штатами і європейцями, розробляти та визначати найкращу військову стратегію для перемоги над Росією. І я вірю, що якщо ми надамо українцям необхідні інструменти, вони зможуть це зробити.

— На сьогодні кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс не представила своє бачення співпраці з Україною. Це не є пріоритетом для вашої партії?

— Це є пріоритетом. Нещодавно відбулися дебати між кандидатами.

— Але вона про це не згадувала.

— Це були 90-хвилинні дебати. І вона говорила про багато речей. Гарріс зазначила, наскільки критично важливо, щоб ми підтримували нашу прихильність Україні. І що коли колишнього президента Трампа запитали, чи підтримує він здатність України виграти війну з Росією, він не відповів на питання. Він сказав, що його дружба з Путіним дозволить йому домовитися про угоду.

— Тим часом люди з його команди, такі як Борис Джонсон і Майк Помпео, представили йому на ознайомлення план перемоги України.

— Що ж, у фінансуванні, яке ми надали, є вимога, щоб було створено план, який продемонструє здатність перемогти Росію.

До речі, Помпео, з яким я погоджуюсь щодо зусиль підтримати Україну, не в усьому погоджується з Трампом.

— Так, це правда. Але їхні пропозиції в Республіканській партії ми побачили. Тому ми чекаємо подібне і від Гарріс.

— Вона як віцепрезидент протягом останніх трьох з половиною років підтримувала Україну. І вона знову чітко наголосила на цьому.

"Гарріс має досягти успіху серед трьох груп"

— Як ви бачите майбутнє США у разі перемоги Трампа?

— Я думаю, що це створить певні труднощі. І ті з нас у Конгресі, хто підтримує Україну і хоче зберегти зобов'язання Америки, повинні будуть працювати ще старанніше, тому що, очевидно, якщо Трампа буде обрано, він має зовсім інше бачення.

— Тобто це буде катастрофою для США?

— Я думаю, що це буде справжнім викликом. Ті з нас, хто вірить у те, що це правильно, повинні будуть забезпечити перемогу нашої позиції і не допустити, щоб Трамп уклав угоду, яка не буде в інтересах українського народу та наших союзників по НАТО.

— Відома американська співачка Тейлор Свіфт підтримала кандидатуру Гарріс на виборах. Чи підштовхне це американців підтримати жінку-кандидата?

— Я думаю, що ті, хто є великими шанувальниками Тейлор Свіфт, безумовно, бачать у ній лідера. І я думаю, що це заохотить їх взяти участь у голосуванні, зареєструватися для голосування та потім проголосувати. Щоб виграти вибори, віцепрезидентка Гарріс має досягти успіху серед трьох груп: серед жінок, афроамериканців та молоді. І я думаю, що підтримка Тейлор Свіфт допоможе їй у всіх трьох групах, особливо серед молоді.

— Цікаво. Тому що молодь у США не дуже любить брати участь у виборах.

— Вони найменш регулярні виборці, вони сидять у TikTok та мають інші заняття. Але так само і Тейлор Свіфт. Тому вона може дуже добре спілкуватися з ними.

— Чи може новий президент США порушити питання необхідності проведення виборів в Україні? Президентських або парламентських.

— Так, я думаю, що це буде доречно на певному етапі. В якийсь момент вибори повинні відбутися. Але зараз Україна знаходиться у стані війни й повинна зробити все можливе, щоб виграти її виграти.