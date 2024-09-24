"Ми застрягли": Трамп зробив чергову скандальну заяву щодо війни в Україні

Трамп вчергове заявив, що президент України Володимир Зеленський – "гарний торговець"

Колишній президент США та кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп знову зробив скандальну заяву щодо війни в Україні. Так, він заявив, що Сполучені Штати нібито "застрягли" у війні в Україні, а його перемога буцімто дозволить "вийти" з цього стану.

Про це він заявив на передвиборчому мітингу в Атланті 24 вересня, повідомляє "Європейська правда". Трамп вчергове розсипав масу обіцянок, заявивши, що планує "врегулювати війну в Україні" та "покласти край хаосу на Близькому Сході", вчергове згадавши про один зі своїх улюблених жупелів – "наближення до Третьої світової війни".

"Байден і Камала втягнули нас у війну в Україні, і тепер вони не можуть нас звідти вивести. Не можуть. Я спостерігав за ним: "Ми вийдемо-вийдемо-вийдемо". Він говорить це вже три роки… Але ми застрягли в цій війні, якщо тільки мене не оберуть президентом. Я це зроблю. Я проведу переговори. Я вийду звідти. Ми повинні вийти", – заявив він.

Трамп вчергове заявив, що президент України Володимир Зеленський – "гарний торговець", оскільки завжди повертається з США з мільярдами на військову допомогу. Окрім того, він допустив сценарій перемоги Росії у війні проти України, мовляв, "вони перемогли Гітлера, вони перемогли Наполеона. Це те, що вони роблять. Вони воюють, і це неприємно". Серед інших його "перлів" – неодноразово спростована теза про те, що США "дали Україні 300 мільярдів доларів", а також звинувачення чинного президента США Джозефа Байдена в тому, що він нібито не намагається змінити ситуацію.

"Думаєте, Байден не спить ночами, думає, як ми змусимо Європу заплатити? Ні, він спить", – резюмував Трамп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Трамп зневажливо відгукнувся про Зеленського, вже вдруге назвавши його "найбільшим продавцем в історії".

Тим часом Зеленський на полях Генеральної Асамблеї ООН зустрівся із двопартійною делегацією Конгресу США. Серед іншого він розповів конгресменам про план перемоги України у війні проти російських загарбників.