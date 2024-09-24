Як виборці Трампа та Гарріс прагнуть завершити війну в Україні? Результати свіжого опитування

Більшість американців — за деескалацію війни в Україні.

Як виборці Дональда Трампа та Камали Гарріс бачать роль Америки у світі? Та якою вважають головну мету США у врегулюванні війни в Україні?

Ці питання дослідив Інститут глобальних справ (IGA) у партнерстві з компанією YouGov, провівши відповідне соціологічне опитування. З підсумками дослідження ознайомилася міжнародна оглядачка "Телеграфу" Ольга Кирилова.

Підштовхування до переговорів

У списку з 12 основних проблем зовнішньої політики США війна в Україні посідає 10 місце. Більшість опитаних американців переймаються імміграцією та ситуацією на кордоні. Також серед головних занепокоєнь — зміна клімату, тероризм та кібератаки.

"Хоча зростання впливу Китаю та війни в Україні й Газі привертають значну увагу аналітиків із зовнішньої політики, серед громадськості ці питання згадуються рідко. Вдвічі більше демократів, ніж республіканців, згадували про війну в Україні. Тоді як утричі більше республіканців, ніж демократів, вважають зростання впливу Китаю ключовою проблемою", — йдеться у дослідженні.

Зазначається, що дві третини опитаних американців (66%) прагнуть, щоб Сполучені Штати та інші країни НАТО схиляли Україну до переговорів з Росією. Найчастіше згадуваною причиною для цього є людські втрати, при цьому більшість опитаних обирає відповідь: "Війна забрала життя або скалічила сотні тисяч людей, і це треба зупинити".

"Американці не впевнені, що Україна зможе здобути повну перемогу. Приблизно чверть прихильників переговорного врегулювання вважають, що "Захід не може дозволити собі підтримувати цю війну безкінечно", — зазначається в результатах.

Водночас 34% опитаних виступають проти підштовхування України до переговорного процесу. 11% з них переконані, що Захід не повинен впливати на Київ в тому, як виграти або припинити війну.

Також більшість американців, незалежно від партійної приналежності, прагнуть, щоб Штати сприяли деескалації конфлікту, а не його продовженню чи загостренню. Республіканці та незалежні виборці приблизно на 20% частіше, ніж демократи, ставлять у пріоритет уникненню ширшої війни.

"Дорослі, які мають намір голосувати за Дональда Трампа, приблизно на 30% частіше, ніж ті, хто планує голосувати за Камалу Гарріс, вказують "уникнення прямої війни між ядерними державами" як головну мету США в Україні… Тим часом прихильники Гарріс на 50% частіше за прихильників Трампа обирають "запобігання подальшим стражданням українців" як головну мету США".

Водночас лише 17% опитаних американців вважають "повне відновлення кордонів України станом до вторгнення 2022 року" метою, яку мають переслідувати Штати.

Загалом, більшість американців дотримуються "вілсонівського погляду" на зовнішню політику США — більше, ніж будь-коли за останні сім років. Цей підхід, названий на честь президента США Вудро Вільсона, виник під час Першої світової війни, закріпився під час Другої світової та був визнаний успішним, коли Америка постала супердержавою наприкінці Холодної війни. "Вілсонізм" спирається на правила, засновані на демократії та повазі до прав людини. Практично половина прихильників Гарріс поділяє цей світогляд.

Водночас третина прихильників Трампа прихильна "джексоновському погляду". Витікаючи з політики президента Ендрю Джексона, цей світогляд, як правило, висловлює недовіру міжнародним інститутам та глибокій взаємодії з іншими країнами. Проте підтримує розвиток сильної армії, здатної відповідати на всі загрози.

У зв'язку з цим 29% опитаних американців хочуть зменшити як дипломатичне, так і військове залучення США за кордоном, що свідчить про бажання бути менш включеними до міжнародних справ і зосередитися більше на внутрішніх питаннях. За це виступають більшість шанувальників Трампа.

36% опитаних виступають за збільшення залучення Штатів до справ за межами країни, серед них — більшість шанувальників Гарріс.

Що думають у "хитких" штатах?

Окремо опитування IGA включало вибірку думок американців у так званих "хитких" штатах, які фактично вирішать долю цих виборів. У цих штатах традиційно підтримка демократів і республіканців знаходиться на однаковому рівні.

При цьому останнє слово на виборах в Америці не за звичайними виборцями, а за колегією виборників — представників від кожного штату. Коли американці віддають свій голос на дільниці, вони насправді голосують за виборника, який від їхнього імені підтримує того чи іншого кандидата в президенти. Кандидат із перевагою отримує всі голоси виборників від того чи іншого штату. Усього по країні 538 виборників, і для перемоги кандидату в президенти потрібна підтримка 270 з них.

"Хитких" штатів нараховується шість: Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсільванія та Вісконсін.

Перевага, наприклад, в Пенсільванії може принести Трампу чи Гарріс 19 голосів виборників, а в Аризоні — 11. У своїх передвиборчих кампаніях обидва кандидати мусять зважати на настрої виборців у цих штатах, щоб перемогти у боротьбі за їхні голоси.

До прикладу, віцепрезидентка Гарріс 10 вересня під час дебатів з експрезидентом Трампом звернулася до 800 тисяч американців з Пенсильванії, які мають польське походження, заявивши, що "Польща може бути наступною мішенню Росії після України". Врешті 23 вересня сотні тисяч польських американці офіційно підтримали Гарріс на цих виборах якраз через причину потенційної небезпеки для їхньої батьківщини.

"Віцепрезидентка Гарріс має тривалий досвід захисту нашої демократії тут, удома, і захисту наших братів, сестер, батьків, дідусів і бабусь у Польщі – тих самих людей, на яких Володимир Путін сподівається напасти далі, якщо Україна паде", — йшлося в листі польської громади.

Як зазначає Марк Ганна, старший науковий співробітник Інституту глобальних справ, шлях кандидатів до Білого дому пролягає через ці шість штатів, де виборці глибоко скептично ставляться до нинішньої зовнішньої політики та глобальної ролі Америки.

"Наші дані показують, що на національному рівні Камала Гарріс має перевагу над Дональдом Трампом у питаннях зовнішньої політики, але в шести "хитких" штатах, які ми досліджували, перевага на боці Трампа. Зважаючи на очікувані мінімальні відриви, кампанії ігнорують ці нюанси на свій ризик", — підкреслює експерт.

Відповідно до результатів опитування, у "хитких" штатах вважають, що Трамп, ймовірно, вестиме зовнішню політику, яка принесе користь американцям (53%). Виборці в цих штатах також вважають, що Трамп більш ймовірно завершить війни в Україні та Газі (58%).

51% опитаних думають, що Трамп імовірніше покращить міжнародну репутацію Америки.

Як і по всій Америці, в "хитких" штатах війна в Україні замикає десятку основних зовнішньополітичних проблем, які тривожать громадян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Трамп зневажливо відгукнувся про Зеленського, вже вдруге назвавши його "найбільшим продавцем в історії".