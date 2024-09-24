Трамп зневажливо відгукнувся про Зеленського: що він наговорив

Республіканець без жодної поваги говорив про главу нашої країни

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп зневажливо висловився на адресу глави України Володимира Зеленського, який перебуває у Сполучених Штатах із візитом. Республіканець назвав його "найбільшим продавцем в історії", бо нібито після кожного візиту до США президент України повертається "з 60 мільярдами доларів".

"Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський — найбільший продавець в історії: щоразу, коли він приїжджає в країну, він йде з 60 мільярдами доларів", — заявив Трамп під час мітингу в Пенсільванії перед Генеральною Асамблеєю ООН, його слова цитує Bloomberg.

Трамп додав, що, на його думку, Зеленський "так сильно" хотів, щоб його суперниця від Демократичної партії Камала Гарріс перемогла на виборах. Він також вкотре повторив свою постійну заяву, сказавши, що у разі перемоги на виборах підштовхуватиме Україну та Росію до переговорів.

"Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському та президенту Путіну і скажу: "Ви повинні укласти угоду, це божевілля", — сказав він.

Як повідомляв "Телеграф", Зеленський на полях Генеральної Асамблеї ООН зустрівся із двопартійною делегацією Конгресу США. Серед іншого він розповів конгресменам про план перемоги України у війні проти російських загарбників.