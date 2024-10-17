Зеленський та початок війни: Трамп приголомшив цинічною заявою (відео)

А Джо Байден, на його думку, спровокував напад Кремля на Україну

Дональд Трамп звинуватив у розв’язуванні Росією війни проти України президента постраждалої країни Володимира Зеленського. Ці висловлювання є логічним продовженням співчутливої риторики на адресу президента Росії Володимира Путіна.

Трамп неодноразово показував, що має добрі стосунки з главою Кремля. Про це пише видання Politico.

"Він ніколи не повинен був дозволити цій війні початися. Війна програна", — сказав Трамп, маючи на увазі Зеленського, у підкасті з ведучим Патріком Бет-Девідом, опублікованому в четвер.

Також колишній президент США додав, що президент Джо Байден "спровокував цю війну", яка, як він неодноразово стверджував, "ніколи б не сталася", якби він був головою Білого дому.

Трамп продемонстрував дружні відносини з Путіним на тлі конфлікту, що триває в Україні, пише видання. Під час своїх дебатів з віцепрезиденткою Камалою Гарріс у вересні він стверджував, що війна має закінчитися, але двічі ухилився від відповіді на запитання чи вважає він, що Україна має перемогти.

"А в книзі, опублікованій у понеділок, журналіст Боб Вудворд повідомив, що Трамп дзвонив Путіну цілих сім разів з моменту звільнення з посади та відправляв йому тести на Covid-19 для особистого користування, поки він був президентом. Трамп не підтвердив і не спростував це повідомлення", – йдеться у публікації.

Пізніше кандидат у президенти додав, що має "хороші відносини з Путіним і Зеленським", з яким він зустрічався минулого місяця під час Генеральної Асамблеї ООН. Перед цією зустріччю Трамп пообіцяв домовитися про угоду, яка буде "хороша для обох сторін".

Раніше Дональд Трамп заявив, що лідер Росії Володимир Путін попереджав його про напад на Україну ще задовго до початку війни. Проте чинний президент США Джо Байден нічого не зміг вдіяти.