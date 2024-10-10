"Викликає занепокоєння": в Білому домі відреагували на інформацію про контакти Трампа та Путіна

Є тільки одна людина, яка мала б вигоду з урізання або припинення допомоги Києву

Білий дім наразі не має точних підтверджень того, що колишній президент США Дональд Трамп, який зараз хоче знову стати лідером країни, дійсно не менше семи раз спілкувався із так званим "президентом" Росії Володимиром Путіним. Проте у будь-якому разі, така інформація викликає занепокоєння.

Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу. За її словами, якщо це відповідає дійсності, то інформація дуже тривожна.

"Звісно, я не маю підтверджень щодо жодного з цих дзвінків. Але якщо це дійсно правда, то чи хвилює це нас, чи викликає це у нас серйозне занепокоєння? Так", – сказала вона, відповідаючи на запитання преси.

Жан-Пʼєр додала, що це викликає особливу увагу з огляду на те, що Трамп виступав проти збільшення допомоги Україні, яка відбиває вторгнення російського режиму. Є тільки одна людина, яка мала б вигоду з урізання або припинення допомоги Києву.

"Тож, якщо це правда, це викликає занепокоєння", – резюмувала прессекретар.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Трамп підтримує зв'язок з Путіним. На початку 2024 року він навіть провів приватну телефонну розмову з хазяїном Кремля. Про це сказано у книзі заступника редактора видання Боба Вудворда "Війна". Автор зазначає, що у 2020 році під час пандемії коронавірусу Трамп таємно надіслав Путіну тести на COVID-19 для його особистого використання.

Раніше газета The New York Times з посиланням на свої джерела повідомила, що Трамп під час першої телефонної розмови на посаді президента США питав у Путіна поради щодо України. Це відбулося 28 січня 2017 року.