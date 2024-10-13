Трамп приголомшив можливими термінами початку третьої світової війни

Він також висловився щодо України

Кандидат на посаду президента США Дональд Трамп вважає, що може статися третя світова війна. За його словами, до цього зможе привести політика демократів, які очолюють американський уряд

Про це він заявив у суботу, 13 жовтня, під час мітингу у Каліфорнії. На його думку, це може статися у найближчі три-чотири місяці.

"Я турбуюся щодо наступних трьох-чотирьох місяців. У тому плані, що ми опинимося у стані світової війни через людей, які у нас є", — заявив Трамп.

Під час свого виступу Трамп також пообіцяв, що у разі перемоги на президентських виборах він зможе врегулювати конфлікт в Україні. Також він заявив, що зможе "зупинити хаос на Близькому Сході".

Нагадаємо, раніше Трамп прокоментував свою зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Серед іншого він знову заявив, що перемога віцепрезидента США Камали Гарріс на виборах нібито призведе до третьої світової війни.

Раніше "Телеграф" показував найяскравіші меми після зустрічі Трампа та Зеленського. Не оминули у них й фільм "Один вдома".

27 вересня Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що має хороші відносини з Володимиром Путіним. І він намагатиметься закінчити війну в Україні вигідно для обох сторін конфлікту.