США після виборів загрожує нова небезпека: не обійдеться без Росії

Може дійти до насильства

Після виборів, які відбудуться 5 листопада, США можуть зіткнутися із масштабною інформаційною кампанією. Її метою стане дестабілізація внутрішньої ситуації.

Про це пише "Голос Америки" із посиланням на заяву американської розвідки 22 жовтня. Зазначається, що авторами кампанії будуть Росія, Китай та Іран.

При цьому розвідка не відкидає ймовірності того, що справа може дійти до застосування фізичного насильства. Там кажуть, що цим країни "здобули урок" з попередніх виборів і будуть більш готовими до розпалювання нестабільності.

Зазначається, що ймовірність того, що зазначені країни почнуть розповсюджувати наративи про порушення на виборах, дуже висока, і це станеться майже напевно.

Серед можливих методів на американське суспільство виділяються кібератаки, поширення дезінформації, широке використання соціальних мереж для очорнення кандидатів. Ймовірно також використання штучного інтелекту.

Представники розвідки стверджують, що росіяни дуже хочуть, щоб Дональд Трамп переміг і швидше за все намагатимуться підірвати президентство Камали Харріс, якщо вона переможе. Водночас іранські сили можуть поширювати антитрампівські наративи та спробують його очорнити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що політолог Максим Джигун розповів, чи дасть перемога Трампа на виборах у США шансу Україні.