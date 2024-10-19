Блогер та політичний оглядач Олена Яхно оцінила можливий результат виборів у США

17 днів до виборів. Сталося те, що мало статися.

Рейтинг Харріс падає. Ефект від заміни "гравця" давно зник, і тепер ми спостерігаємо зростання у Трампа.

Вони йдуть ніздря в ніздрю.

Як відомо, президента США обирають штати, що вагаються. Їх ще називають фіолетовими (змішування червоного та синього дає фіолетовий колір)

Більшість опитувань показують, що Харріс лідирує в Мічигані, Пенсільванії, Вісконсині та Неваді, тоді як Трамп має перевагу в Аризоні, Північній Кароліні та Джорджії.

Але у всіх семи невизначених штатах різниця знаходиться в межах однозначних чисел. Тож ніякий прогноз зробити неможливо.

Але в мене чомусь є невиразне ні на чому не основане відчуття, що переможе Трамп.

Джерело: пост Яхно у Facebook.