17 днів до виборів. Є відчуття, що переможе Трамп - Альона Яхно
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Блогер та політичний оглядач Олена Яхно оцінила можливий результат виборів у США
17 днів до виборів. Сталося те, що мало статися.
Рейтинг Харріс падає. Ефект від заміни "гравця" давно зник, і тепер ми спостерігаємо зростання у Трампа.
Вони йдуть ніздря в ніздрю.
Як відомо, президента США обирають штати, що вагаються. Їх ще називають фіолетовими (змішування червоного та синього дає фіолетовий колір)
Більшість опитувань показують, що Харріс лідирує в Мічигані, Пенсільванії, Вісконсині та Неваді, тоді як Трамп має перевагу в Аризоні, Північній Кароліні та Джорджії.
Але у всіх семи невизначених штатах різниця знаходиться в межах однозначних чисел. Тож ніякий прогноз зробити неможливо.
Але в мене чомусь є невиразне ні на чому не основане відчуття, що переможе Трамп.
Джерело: пост Яхно у Facebook.
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