США после выборов грозит новая опасность: не обойдется без России

Может дойти до насилия

После выборов, которые пройдут 5 ноября, США могут столкнуться с масштабной информационной кампанией. Ее целью станет дестабилизация внутренней ситуации.

Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на заявление американской разведки 22 октября. Отмечается, что авторами кампании будут Россия, Китай и Иран.

При этом разведка не исключает вероятности того, что дело может дойти до применения физического насилия. Там говорят, что этим страны "извлекли урок" из предыдущих выборов и будут более готовыми к разжиганию нестабильности.

Отмечается, что вероятность того, что указанные страны начнут распространять нарративы о нарушениях на выборах, очень высока и это произойдет "почти наверняка".

Среди возможных методов воздействия на американское общество выделяются кибератаки, распространение дезинформации, широкое использование социальных сетей для очернения кандидатов. Не исключено также использование искусственного интеллекта.

Представители разведки утверждают, что россияне очень хотят, чтобы Дональд Трамп победил и скорее всего будут пытаться подорвать президентство Камалы Харрис, если она победит. В то же время иранские силы могут распространять антитрамповские нарративы и попытаются его очернить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что политолог Максим Джигун рассказал, даст ли победа Трампа на выборах в США шансу Украине.