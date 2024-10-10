Трамп відмовився від запрошення Fox News на дебати з Харріс: які назвав причини

Телеканал заявляв, що другі дебати "надасть можливість кожному кандидату висловити свої заключні аргументи"

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не проводитиме другий раунд дебатів зі своєю опоненткою Камалою Харріс, який міг відбутися наприкінці жовтня. Він вважає, що в цьому випадку "нічого обговорювати".

Про це пише Reuters. Зазначається, що відмова від Трампа пролунала за кілька годин після запрошення, що пролунало від Fox News для двох опонентів зійтися в других дебатах 24 або 27 жовтня.

Телеканал у своїй заяві наголосив, що другі дебати "дадуть можливість кожному кандидату висловити свої заключні аргументи".

Сам Дональд Трамп різко відреагував на пропозицію та заявив, що дебатів не буде. На його думку, їх уже пізно проводити, крім того, кандидат у президенти вважає, що дебати є безглуздими, оскільки Харріс заявила про намір продовжувати курс, обраний чинним президентом США Джо Байденом.

"РЕВАНША НЕ БУДЕ, ТАК ЩО НІЧОГО ОБГОВОРЮВАТИ", — написав великими літерами Трамп на своїй платформі Truth Social.

Перші дебати між Трампом та Харріс пройшли 10 вересня на телеканалі ABC. Вибори президента Америки відбудуться вже наступного місяця 5 листопада. Також раніше Трамп закликав провести другий тур президентських дебатів на телеканалі Fox News, що вважається близьким до Республіканської партії.

"Я вважаю, що дебати з тим, кого оберуть радикальні ліві демократи, мають пройти на FoxNews, а не на дуже упередженому ABC", — говорив він у соцмережі.

Опитування Emerson College від 2 жовтня показує, що 50% виборців підтримують Камалу Харріс, тоді як 48% Дональда Трампа. Один відсоток підтримує когось іншого, а ще один – не визначились.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ще наприкінці вересня Трамп відхилив запрошення телеканалу CNN провести дебати з Харрісом. Вже тоді він казав, що "надто пізно" проводити ще одні дебати.