Трамп накинувся на тих, хто вважає його другом Росії, та навів "доказ" (відео)

Він висловився досить різко

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп перед виборами дав інтерв’ю відомому американському журналісту зі скандальною репутацією Такеру Карлсону, в якому спростував, що він є другом Росії. Він навів доказ.

Зокрема, Трамп нагадав, що саме він заблокував будівництво газопроводу "Північний потік — 2". Він назвав "хворими" тих, хто характеризував його як "друга Росії".

"Вони люблять говорити, що я друг Росії, що я працював на Росію, що я російський шпигун. Ці люди хворі", — заявив кандидат у президенти США.

Він додав, що "Північний потік 2" — трубопровід, "що простягається від Росії до Німеччини". Трамп назвав його "найбільшим у світі" і похвалився, що він "знищив його".

"Я знищив його. Ніхто не міг цього зробити, крім мене. Я зупинив його (будівництво, — ред.), — заявив колишній президент Сполучених Штатів.

Як повідомляв "Телеграф", днями Трамп влаштував справжнє шоу, намагаючись використати собі на користь різке висловлювання свого суперника Джо Байдена. Нинішній глава Білого дому необережно висловився про прихильників Трампа, його слова сприйняли так, ніби він назвав їх "сміттям". Після цього Трамп вбрався в помаранчевий жилет комунальника і вмостився за кермо сміттєвозу.